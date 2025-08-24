Tragedia na planie "Emily w Paryżu". Nie żyje Diego Borella, asystent reżysera

Jak już informowaliśmy, w Wenecji trwają prace nad piątym sezonem hitu Netfliksa "Emily w Paryżu" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Na planie doszło do tragedii.
Nagła śmierć na planie "Emily w Paryżu". Co się stało?
Prace na planie piątego sezonu "Emily w Paryżu
" zostały tymczasowo wstrzymane po tym, jak Diego Borella, asystent reżysera, przewrócił się podczas przygotowań do finałowej sceny kręconej w hotelu Danieli. Obecny na miejscu personel medyczny ruszył z pomocą, niestety nie udało mu się pomóc. Wkrótce potem odpowiedzialne za produkcję Paramount Television Studios ogłosiło śmierć mężczyzny. Prawdopodobnie przyczyną zgonu był nagły zawał serca. Miał 47 lat. Jak podają lokalne źródła, do sytuacji doszło w czwartek ok. 19:00. Zdjęcia zostały wznowione wczoraj.
23 sierpnia 2025 roku. Lily Collins na planie "Emily w Paryżu"Z głębokim smutkiem potwierdzamy nagłe odejście jednego z członków rodziny "Emily w Paryżu". W tym niewyobrażalnie trudnym czasie sercem jesteśmy z jego rodziną i najbliższymi
– czytamy w oświadczeniu.
Czwarty sezon "Emily w Paryżu
" trafił na Netflix w sierpniu 2024 roku. Przypominamy jego zwiastun:
W oficjalnym opisie zbliżającego się piątego sezonu czytamy: Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.