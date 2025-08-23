Harley Quinn vs. Pingwin? Dlaczego do tego nie doszło?

Margot Robbie i Colina Farrella wkrótce będziemy mogli zobaczyć w melodramacie "Wielka, odważna, piękna podróż". W najnowszym wywiadzie aktorka ujawniła, że mogli spotkać się już wcześniej na planie innej produkcji. Przeszkodził w tym... Matt Reeves.
Margot Robbie i Colin Farrell w filmie "Wielka, odważna, piękna podróż"
Pingwin miał być przeciwnikiem Harley Quinn
We wspólnym wywiadzie, jakiego aktorzy udzielili magazynowi "Entertainment Weekly" w ramach promocji filmu "Wielka, odważna, piękna podróż
", Robbie
zaskoczyła Farrella
informacją, że mogli spotkać się na planie "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)
". W pierwszej wersji scenariusza "Ptaków Nocy", którą napisała Christina Hodson, czarnym charakterem był Pingwin. Ale pojawił się Matt Reeves, który powiedział: "Nie bierzcie Pingwina, zamierzam wykorzystać go w swoim projekcie". I tak został wymieniony na Czarną Maskę
– powiedziała.
"Batman" Matta Reevesa w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Batmanie
" Matta Reevesa
. Colin Farrell
, który wcielił się w tym filmie w Pingwina
, powrócił do swojej roli w zrealizowanym dla HBO serialu.
Zobacz zwiastun "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)"
Film "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
" trafił na ekrany w 2020 roku. Wcielającej się w tytułową rolę Margot Robbie
poza Ewanem McGregorem
(któremu przypadła rola Czarnej Maski
) partnerowały m.in. Mary Elizabeth Winstead
(jako Łowczyni
) i Jurnee Smollett
(jako Czarny Kanarek
). Przypominamy zwiastun: