Newsy Harley Quinn vs. Pingwin? Dlaczego do tego nie doszło?
news

Harley Quinn vs. Pingwin? Dlaczego do tego nie doszło?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ptaki+Nocy%22%3A+Pingwin+mia%C5%82+by%C5%82+przeciwnikiem+Harley+Quinn.+Co+posz%C5%82o+nie+tak-162588
Harley Quinn vs. Pingwin? Dlaczego do tego nie doszło?
Margot Robbie i Colina Farrella wkrótce będziemy mogli zobaczyć w melodramacie "Wielka, odważna, piękna podróż". W najnowszym wywiadzie aktorka ujawniła, że mogli spotkać się już wcześniej na planie innej produkcji. Przeszkodził w tym... Matt Reeves

Margot Robbie i Colin Farrell w filmie "Wielka, odważna, piękna podróż"

Pingwin miał być przeciwnikiem Harley Quinn


We wspólnym wywiadzie, jakiego aktorzy udzielili magazynowi "Entertainment Weekly" w ramach promocji filmu "Wielka, odważna, piękna podróż", Robbie zaskoczyła Farrella informacją, że mogli spotkać się na planie "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)".

W pierwszej wersji scenariusza "Ptaków Nocy", którą napisała Christina Hodson, czarnym charakterem był Pingwin. Ale pojawił się Matt Reeves, który powiedział: "Nie bierzcie Pingwina, zamierzam wykorzystać go w swoim projekcie". I tak został wymieniony na Czarną Maskę – powiedziała. 


"Batman" Matta Reevesa w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Batmanie" Matta Reevesa. Colin Farrell, który wcielił się w tym filmie w Pingwina, powrócił do swojej roli w zrealizowanym dla HBO serialu. 



Zobacz zwiastun "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)"


Film "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" trafił na ekrany w 2020 roku. Wcielającej się w tytułową rolę Margot Robbie poza Ewanem McGregorem (któremu przypadła rola Czarnej Maski) partnerowały m.in. Mary Elizabeth Winstead (jako Łowczyni) i Jurnee Smollett (jako Czarny Kanarek). Przypominamy zwiastun: 


 

Powiązane artykuły Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Zobacz wszystkie artykuły

Batman  (2022)

 Batman

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)  (2020)

 Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Pingwin  (2024)

 Pingwin

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Najnowsze Newsy

Filmy

Biografia Kobego Bryanta w drodze na ekran

Seriale

"Blade Runner 2099": kiedy premiera w Prime Video?

1 komentarz
Filmy

Nie tylko "Keeper". Osgood Perkins pracuje już nad nowym filmem

Nie żyje Eduardo Serra. Nagradzany operator miał 81 lat

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Ostatnia szansa, by zagłosować na ulubionego zdobywcę Złotych Lwów!

1 komentarz
Rankingi

RANKING: 10 filmów, które źle się zestarzały

71 komentarzy
Seriale

Jeden z seriali o Dexterze skasowany po 1. sezonie

10 komentarzy