"Euforia": 3. sezon z nikłymi szansami na realizację? HBO rozważało zwolnienie twórcy serialu?

Co się dzieje z "Euforią"?

Zendaya z Emmy za rolę w "Euforii"



Kłopoty zaczęły się zimą 2023 roku, gdy twórca serialu Sam Levinson zaprezentował pierwszą wersję scenariuszy 3. sezonu. Ich akcja rozgrywała się pięć lat po wydarzeniach z drugiej serii. Duże wrażenie robiły ponoć wątki z udziałem Cassie ( Sydney Sweeney ) oraz Nate'a ( Jacob Elordi ). Niestety, teksty tak bardzo nie spodobały się głównej gwieździe serialu, Zendayi , że Levinson zmuszony był napisać historię na nowo.Poprawiona wersja była ponoć jeszcze gorsza. Decydenci z HBO mieli zwłaszcza problem ze ścieżką rozwoju postaci Rue granej przez Zendayę . Levinson uczynił ją prywatnym detektywem, a jej wątek - dotąd kluczowy dla serialu - zrzucił na dalszy plan.Trzecia wersja scenariusza również nie zadowoliła szefostwa stacji. Ponoć przedstawiona w niej historia nie oddawała dotychczasowego klimatu " Euforii ". W efekcie pojawił się rzekomo pomysł, by zwolnić Levinsona i zatrudnić nowego showrunnera.Scenariusz to nie jedyny kłopot, z którym muszą zmierzyć się producenci. Większości gwiazd serialu może w tej chwili pochwalić się prężnie rozwijającymi się karierami. Ich stawki poszły w górę, a terminarze są szczelnie wypełnione kolejnymi projektami. Zebranie całego zespołu na trwające sześć miesięcy zdjęcia byłoby nie lada wyzwaniem.Bohaterką serialu " Euforia " jest 17-letnia Rue Bennett. Na początku pierwszego sezonu dowiadujemy się, że nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy: wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.