"Euforia" skończy się na 3. sezonie? Szef HBO odpowiada

Bloys spotkał się z dziennikarzami portalu Variety po sukcesie na tegorocznej gali rozdania Emmy, gdzie HBO (i Max) triumfowało zdobywając najwięcej statuetek. W czasie wywiadu wspominał o takich hitach jak. Uwagę wielu przykuła jego wypowiedź dotycząca serialuBloys ujawnił, że. Kiedy jednak usłyszał pytanie o to, czy jest szansa na czwarty sezon, odpowiedział wymijająco:- Bloys sugeruje tu, że ze względu na inne oferty, może być ciężko ściągnąć obsadę z powrotem. Zaraz jednak dodaje: -Szczegóły trzeciego sezonu serialunie są znany. Latem ubiegłego rokuDodał, że trzecia seria "zgłębi, co to znaczy być osobą z zasadami w zepsutym świecie". Mamy zobaczyć to z punktu widzenia Rue, czyli bohaterki, w którą wciela się Zendaya Barbie Ferreira , odtwórczyni Kat, jeszcze w 2022 roku ogłosiła, że żegna się z serialem. Z kolei wcielający się w Feza 25-letni Angus Cloud zmarł w sierpniu 2023 roku.