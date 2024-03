Plotka: Trzeci sezon serialu "Euforia" skasowany

Czy trzeci sezon "Euforii" został skasowany?

O trzecim sezonie serialu "Euforia"

To, że trzeci sezon serialuw ogóle został zapowiedziany, dla wielu było cudem. W obsadzie jest bowiem sporo osób, które awansowały do poziomu gwiazd filmowych: Zendaya Austin Abrams . Są rozchwytywani i zebranie ich w jednym miejscu i czasie było prawdziwym wyczynem.Jak jednak donosi World of Reel, w piątek wszystko się posypało.i że mogą rezerwować sobie czas na inne projekty.Szczegóły trzeciego sezonu serialunie są znany. Latem ubiegłego rokuDodał, że trzecia seria "zgłębi, co to znaczy być osobą z zasadami w zepsutym świecie". Mamy zobaczyć to z punktu widzenia Rue, czyli bohaterki, w którą wciela się Zendaya Barbie Ferreira , odtwórczyni Kat, jeszcze w 2022 roku ogłosiła, że żegna się z serialem. Z kolei wcielający się w Feza 25-letni Angus Cloud zmarł w sierpniu 2023 roku.