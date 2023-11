"Ród smoka", "Euforia", "The Last of Us" - kiedy nowe sezony?

"The Last of Us", "Ród smoka", "Biały Lotos" - kiedy obejrzmy nowe odcinki?

"Serial Killers" - oceniamy 1. sezon "Rodu smoka"





Według słów Bloysa z dzisiejszej konferencji prasowej Nowym Jorku,. Będzie składał się z ośmiu odcinków, czyli dwóch mniej niż sezon pierwszy. Dziennikarzom zgromadzonym na konferencji pokazano już premierowy teaser, niestety materiał jest objęty embargo. Dowiedzieliśmy się również, że zdjęcia już się zakończyły, a obecnie serial jest w post-produkcji.Jeśli chodzi o kolejny prequel "Gry o tron",Choć projekt nie ma jeszcze obsady (i z uwagi na strajki SAG-AFTRA nieprędko ją zyska), jak podkreśla Bloys, jest to jeden z priorytetowych tytułów HBO.Więcej informacji na temat tych seriali na razie posiadamy.Jeśli zaś chodzi o " The Last of Us ", to z uwagi na trwający strajk aktorów,Oznacza to premierę najwcześniej w II kwartale 2025 roku."The Last of Us - sezon 1. - zobacz zwiastun