Levinson chciał pomóc Cloudowi wyjść z nałogu. Przepisał dla niego scenariusz 2. sezonu "Euforii"

Sam Levinson o próbach wyciągnięcia Angusa Clouda z nałogu

Getty Images © Jeff Kravitz



Sam Levinson z gwiazdami serialu na premierze 2. sezonu "Euforii"

Kim był Angus Cloud? Zobacz zwiastun 2. sezonu "Euforii"

W wywiadzie udzielonym magazynowi "People" Sam Levinson opowiedział o próbach wyciągnięcia Angusa Clouda z nałogu. Z jego opowieści wynika, że choć stoczył dramatyczną walkę o młodego aktora, jego próby z góry były skazane na porażkę.– wspominał Levinson Odpowiedzialne za produkcję HBO opłaciło rachunek za terapię odwykową. Niestety po nagraniu pięciu odcinków Cloud musiał ponownie poszukać pomocy, co umożliwił mu Levinson . Po zakończeniu zdjęć osobiście, wraz z żoną, odwieźli aktora do kliniki odwykowej.– stwierdził Levinson – mówił.(1 stopa to 12 cali – przyp. E.L.)Po zakończeniu zdjęć do drugiego sezonu " Euforii Levinson był jednak bardziej zdecydowany: powiedział Cloudowi , że nie wpuści go więcej na plan, jeśli nie będzie trzeźwy. Choć aktor miał zapewniać go, dobrze sobie radzi, reżyser wiedział, że tak nie jest.– podsumował. Angus Cloud zadebiutował w dramacie " Młodość w North Hollywood ". Popularność zyskał za sprawą serialu " Euforia ", w którym wcielił się w Fezco, dilera narkotyków, zahartowanego przez ulicę twardziela o miękkim sercu i przyjaciela głównej bohaterki, Rue. Był to zaledwie jego drugi projekt. Przypominamy zwiastun drugiego sezonu:Wśród zbliżających się projektów, nad którymi pracował przed śmiercią Cloud , są thriller " Your Lucky Day " i dramat "Freaky Tales". Miał też pojawić się w niezatytułowanym monster movie przygotowywanym dla Universalu przez kolektyw Radio Silence.