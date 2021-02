"Fabryka niczego" w ramach przeglądu Kino kryzysów w U-jazdowskim

Konflikt, paraliż, katastrofa – to słowa odmieniane dziś przez wszystkie przypadki. Kryzys ekologiczny, finansowy i geopolityczny, w obliczu którego stoi ludzkość, to czas przemian i szukania dróg wyjścia. Czy kryzys może być konstruktywny i nieść za sobą pozytywne zmiany? Przegląd filmowy Kino kryzysów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest poświęcony politycznym, klimatycznym i ekonomicznym załamaniom jako koniecznej części głębszej zmiany społecznej.

Pokaz online filmu "Fabryka niczego" – 17/02/2021, 20:00

Czy każdemu przełomowi historycznemu odpowiada gatunek, w którym najlepiej wyraża się duch epoki? W całorocznym programie Kino kryzysów znalazły się eksperymentalne dokumenty, które nie tylko opisują współczesne zmiany społeczne, ale są także dobrym punktem wyjścia do refleksji o formalnych i etycznych aspektach obrazowania kryzysów.Współczesne konflikty nie dotyczą jedynie sfery polityki, ekonomii i ich społecznych konsekwencji. Towarzyszy im także kryzys prawdy i pytanie o sposoby obrazowania zmiany. Jakie problemy moralne wiążą się z reprezentacjami wojen, nierówności czy migracji uchodźców? Kryzys to stan, który wywołuje poczucie zagrożenia i katastroficzne nastroje. W jaki sposób możemy przekroczyć fatalizm i melancholię, towarzyszące schyłkowi? Podczas przeglądu zastanowimy się, czy kryzysy mogą stać się momentami napięć wyzwalających energię potrzebną do tworzenia nowych scenariuszy przyszłości. Fabryka niczego " [A Fábrica de Nada], reż. Pedro Pinho , Portugalia 2017, 177'Współczesne kino polityczne, którego oryginalność na festiwalu w Cannes doceniło jury FIPRESCI. "Porywający przykład filmu zaangażowanego, zacierającego granice między rzeczywistością, fikcją, teatrem i dyskursem socjologicznym; niepokojące, prowokacyjne artystyczne doświadczenie" – napisali jurorzy. Tytułowa fabryka znajduje się w Lizbonie; powstawały w niej windy – do czasu, gdy właściciele zaczęli cichcem wywozić sprzęt, by przenieść produkcję tam, gdzie będzie taniej. Grupa robotników nie tylko strajkuje, ale na ruinach zakładu chce stworzyć kooperatywę, by samodzielnie podjąć przerwaną produkcję. Towarzyszymy im w momentach zrywu, w płomiennych debatach, radosnych fantazjach, chwilach zwątpienia. Debiut Pedro Pinho to dramat, musical i komedia w jednym; elegia o śmierci człowieka pracy, film, który odważnie staje twarzą w twarz z najtrudniejszymi wyzwaniami naszych czasów, patrząc przy tym w przeszłość zaangażowanego kina i pytając o możliwość artystycznego protestu. Takich filmów nam trzeba, kiedy ziemia drży.Film będzie dostępny od 17/02/2021 od 20:00 na platformie Mojeekino.pl pod poniższym linkiem przez 48 godzinWięcej informacji o przeglądzie filmowym na stronieWięcej informacji o pokazie na stronie