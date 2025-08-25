Newsy Gry “Blood of Dawnwalker” – Twórcy zdradzili nowe szczegóły i inspiracje "Falloutem"
Gry

“Blood of Dawnwalker” – Twórcy zdradzili nowe szczegóły i inspiracje "Falloutem"

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%E2%80%9CBlood+of+Dawnwalker%E2%80%9D+%E2%80%93+wszystko%2C+co+zdradzili+tw%C3%B3rcy+nowego+RPG+od+Rebel+Wolves-162604
“Blood of Dawnwalker” – Twórcy zdradzili nowe szczegóły i inspiracje &quot;Falloutem&quot;
Rebel Wolves to studio, które od samego początku budzi ogromne emocje. W jego szeregach znaleźli się doświadczeni twórcy “Wiedźmina 3” czy “Cyberpunka 2077”, a ich debiutancki projekt – “Blood of Dawnwalker” – zapowiada się na jedno z najciekawszych RPG najbliższych lat. Mieliśmy okazję porozmawiać z Mateuszem Tomaszkiewiczem i Patrykiem Fijałkowskim, którzy zdradzili, co kryje mroczny świat tej produkcji.



Blood of Dawnwalker” pozwoli wcielić się w Coena – bohatera rozdartego między człowieczeństwem a wampirycznym dziedzictwem. Jego podstawowym celem jest uratowanie rodziny, jednak to, jak ta podróż się potoczy, zależy od gracza. Twórcy nie kryją, że ogromny nacisk położyli na tzw. “player agency” – pełną wolność kształtowania opowieści.

Mateusz Tomaszkiewcz (Creative Director w Rebel Wolves) podkreśla:

Podstawowy cel to ratowanie rodziny, ale on może ewoluować. Można grać Coenem idealistą, można grać bezwzględnym pragmatykiem. Naszym priorytetem było oddanie graczowi wolności w eksplorowaniu świata i definiowaniu własnych celów”.

Nie chodzi jednak tylko o wybory dialogowe czy ścieżki questów. Rebel Wolves chcą, aby struktura świata i sposób, w jaki gracz się w nim porusza, miały równie duże znaczenie. Można np. od razu spróbować zmierzyć się z głównym przeciwnikiem – potężnym Brencisem – albo poświęcić czas na rozwój, poznawanie frakcji i zdobywanie sojuszników.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów twórców jest system czasu. W przeciwieństwie do wielu współczesnych RPG, tutaj każda akcja będzie go pochłaniać. Inspiracją był pierwszy “Fallout”, w którym mieliśmy ograniczony okres na odnalezienie czipa.

Patryk Fijałkowski (Senior Quest Designer w Rebel Wolves) tłumaczy:

Chcieliśmy uniknąć dysonansu – w grach często mamy misję ratowania świata, a jednocześnie możemy godzinami bawić się w minigry. U nas każda czynność w jakiś sposób służy głównemu celowi”.

W praktyce czas nie płynie jednak w sposób realistyczny. To bardziej zasób, którym gracz zarządza. Dopiero ukończenie questu czy ważnej aktywności “przesuwa zegar”. Dzięki temu eksploracja nie jest ograniczana, ale poczucie presji fabularnej pozostaje.

Tomaszkiewcz dodaje:

Dajemy ci określoną ilość czasu i to od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. To pozwala planować, ale i niesie konsekwencje. Każdy quest ma swój koszt”.



Choć mechanicznie gra czerpie inspiracje z postapokaliptycznych Falloutów, setting “Blood of Dawnwalker” to mroczne fantasy osadzone w Karpatach. Wybór nie był przypadkowy.

Dobrze czujemy się w klimatach średniowieczno-fantastycznych. Mamy w zespole osoby zajmujące się rekonstrukcjami historycznymi. A temat wampirów od dawna przewijał się w naszych rozmowach – byliśmy fanami ‘Wywiadu z wampirem’ czy ‘True Blood’ i zawsze chcieliśmy stworzyć grę w tym klimacie” – zdradza Tomaszkiewcz.

Dla twórców wampiry są wdzięcznym motywem – znanym, ale dającym się reinterpretować.

To idealny materiał do zabawy oczekiwaniami. Każdy wie, czym są wampiry, a my możemy to remiksować na własną modłę” – dodaje Fijałkowski.

Choć wampiry będą centralnym punktem fabuły, świat gry pełen jest innych stworzeń, które wyszły z ukrycia po ich buncie. Spotkamy kozoludzi, którzy zawarli sojusz z Brencisem, dzikie Muronie – efekt nieudanych przemian w wampira – czy koboldy kryjące się w kopalniach.

Twórcy nazywają to uniwersum “ukrytym światem” i nie kryją, że to dopiero początek większej sagi. “Blood of Dawnwalker” ma być swoistym origin story Coena, a kolejne części przeniosą bohatera do innych epok.

Gra tworzona jest na Unreal Engine 5 i zaoferuje otwarty świat, który jednak nie będzie gigantyczny. Rebel Wolves celowo zrezygnowali z rozmiarów w stylu “gry na 500 godzin”.

Lepsza jest kałuża o głębokości oceanu niż ocean o głębokości kałuży” – mówi Fijałkowski.

Świat ma być kompaktowy, pełen gęstych powiązań między questami i mocno reagujący na poczynania gracza. Dzięki temu twórcy mogą zadbać o techniczną stabilność i równowagę między PC a konsolami, co – jak sami przyznają – jest teraz ich głównym celem.

Najbardziej unikatowym elementem “Blood of Dawnwalker” wydaje się system dnia i nocy. Za dnia Coen korzysta z miecza i magii – może np. rozmawiać z duchami czy załatwiać interesy z kupcami. Nocą natomiast odżywają jego wampirze moce: porusza się po dachach, dostaje się do niedostępnych lokacji i wykorzystuje nadnaturalne zdolności.



Ale potęga wampira ma cenę. Jedynym sposobem leczenia w nocy jest picie krwi – najlepiej ludzkiej. Jeśli gracz zaniedba ten element, Coen może ulec głodowi krwi i stracić kontrolę, np. zabijając ważną postać fabularną bez zgody gracza.

To decyzja gracza, że przyszedł głodny na spotkanie. Ale konsekwencje mogą być dramatyczne. W naszej grze nie boimy się zabijać istotnych NPC-ów w taki sposób” – podkreśla Fijałkowski.

Cykl dnia i nocy wpływa też na dostępność questów, zachowania NPC i reakcję świata – im większa “infamia” Coena, tym mocniej Brencis odpowiada, np. wysyłając dodatkowe patrole czy wprowadzając godzinę policyjną.

Na koniec nie mogło zabraknąć pytania o sam zespół. Choć Rebel Wolves kojarzone jest głównie z byłymi twórcami “Wiedźmina 3”, to – jak mówią Tomaszkiewcz i Fijałkowski – weterani CD Projektu są w mniejszości. Studio liczy już ponad 150 osób, w tym wielu młodych twórców i deweloperów z innych studiów.

To miks doświadczenia i świeżej krwi. Dzięki temu gra nie jest tylko powtórką naszych wcześniejszych projektów, ale czymś nowym, autorskim. Każdy ma głos i realny wpływ na kształt gry” – podsumowuje Fijałkowski.



Blood of Dawnwalker” to mroczne RPG, które łączy swobodę znaną z Falloutów, gotycki klimat Karpat i świeże spojrzenie Rebel Wolves. Otwarty, ale gęsty świat, fabuła zależna od decyzji, cykl dnia i nocy z realnymi konsekwencjami oraz wampirza tożsamość bohatera czynią z tej gry jedną z najbardziej obiecujących premier RPG ostatnich lat.

Premiera zaplanowana jest na 2026 rok. Gra trafi na PC oraz konsole nowej generacji.

Powiązane artykuły The Blood of Dawnwalker

Zobacz wszystkie artykuły

The Blood of Dawnwalker  (2025)

 The Blood of Dawnwalker

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE 2025: Mamy plakat tegorocznej edycji!

Gry

World of Tanks Heat – hero shooter z czołgami. Pierwsze wrażenia z gry!

Filmy

Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve

23 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF

Filmy

Kumail Nanjiani: "Myślałem, że spędzę w Marvelu dekadę"

17 komentarzy
Filmy

To dlatego David Corenswet zagrał Supermana

5 komentarzy
Filmy

"Fantastyczna 4": Tego w filmie nie zobaczymy. Jakie sceny usunięto?

8 komentarzy