Newsy Filmy "Dziki": Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve
"Dziki": Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve

Informacja nadesłana autor: /
&quot;Dziki&quot;: Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve
źródło: East News
autor: TRICOLORS
Na początku przyszłego roku na ekrany kin trafi "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Dziś dowiedzieliśmy się, że będzie to pierwszy w historii polski film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery Arri Alexa 65 mm. Na swoich planach używali jej wcześniej m.in. Denis Villeneuve ("Diuna") oraz Christopher Nolan ("Oppenheimer", "Dunkierka"). 

"Dziki": Tomasz Włosok jako niemy wojownik



Na świecie istnieje zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy tej kamery. Jej ogromna matryca – trzykrotnie większa od standardowego formatu Super 35 – oraz rozdzielczość 6K pozwalają uzyskać spektakularną głębię obrazu, wyjątkową plastykę oraz ilość detali.  

Alexa 65 pozwala uchwycić naturę w jej pełnej skali i potędze – z niesamowitą szczegółowością, głębią obrazu i kinowym oddechem, który trudno osiągnąć innymi środkami. Chcieliśmy, by dzikość, samotność i siła przyrody były nie tylko tłem, ale pełnoprawnym bohaterem filmu. To narzędzie dało nam możliwość opowiedzenia tej historii w sposób wizualnie poruszający i prawdziwy – mówi Kawulski, który na planie pracował z autorem zdjęć Bartkiem Cierlicą ("Akademia Pana Kleksa", "Jak pokochałam gangstera").

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu.


Historia "Dzikiego" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy. 

Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok ("Kulej", "Jak pokochałam gangstera"). – Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji – przyznaje aktor.

Premierę "Dzikiego" zaplanowano na 2 stycznia 2026 roku. Jednak jeszcze w grudniu mają odbyć się przedpremierowe pokazy filmu.

Tomasz Włosok i jego ulubione filmy




