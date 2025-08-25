"Dziki": Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve

Na początku przyszłego roku na ekrany kin trafi "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Dziś dowiedzieliśmy się, że będzie to pierwszy w historii polski film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery Arri Alexa 65 mm. Na swoich planach używali jej wcześniej m.in. Denis Villeneuve ("Diuna") oraz Christopher Nolan ("Oppenheimer", "Dunkierka").
"Dziki": Tomasz Włosok jako niemy wojownik
Na świecie istnieje zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy tej kamery. Jej ogromna matryca – trzykrotnie większa od standardowego formatu Super 35 – oraz rozdzielczość 6K pozwalają uzyskać spektakularną głębię obrazu, wyjątkową plastykę oraz ilość detali.
– Alexa 65 pozwala uchwycić naturę w jej pełnej skali i potędze – z niesamowitą szczegółowością, głębią obrazu i kinowym oddechem, który trudno osiągnąć innymi środkami. Chcieliśmy, by dzikość, samotność i siła przyrody były nie tylko tłem, ale pełnoprawnym bohaterem filmu. To narzędzie dało nam możliwość opowiedzenia tej historii w sposób wizualnie poruszający i prawdziwy
– mówi Kawulski
, który na planie pracował z autorem zdjęć Bartkiem Cierlicą
("Akademia Pana Kleksa
", "Jak pokochałam gangstera
").
Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu.
Historia "Dzikiego
" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.
Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok
("Kulej
", "Jak pokochałam gangstera
"). – Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji
– przyznaje aktor.
Premierę "Dzikiego
" zaplanowano na 2 stycznia 2026 roku. Jednak jeszcze w grudniu mają odbyć się przedpremierowe pokazy filmu.
