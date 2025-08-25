Newsy Filmy Festiwale i nagrody Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF. Co obejrzymy?
Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF. Co obejrzymy?

Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF. Co obejrzymy?
Po raz 21. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawi się specjalny repertuar dla młodych kinomanów, czyli Gdynia Dzieciom, będąca częścią projektu Polskie Kino Młodego Widza Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tegoroczny program to okazja do świętowania 50-lecia Misia Uszatka, Roku Reymonta oraz 95. urodzin Zofii Ołdak – twórczyni "Plastusiowego pamiętnika". Na 50. FPFF po raz czwarty wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka dla najlepszego filmu dla dzieci i młodzieży.    

FPFF w Gdyni zaprasza na Polskie Kino Młodego Widza


Polskie Kino Młodego Widza już od ponad dwóch dekad jest stałym i wyjątkowym elementem na filmowej mapie Polski, w tym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, stanowiąc filar programu Gdynia Dzieciom. To tradycja, z której jesteśmy dumni, święto młodych widzów, podczas którego kino staje się przestrzenią spotkania, wzruszeń i radości – mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. – Od początku zależało nam, aby te pokazy były nie tylko rozrywką, ale też okazją do poznawania polskiej kultury, twórców i bohaterów, którzy na trwałe zapisali się w naszej zbiorowej wyobraźni. 21 lat temu rozpoczęliśmy tę podróż z myślą o najmłodszych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że dorastaliśmy razem: oni jako widzowie, a my jako twórcy, ucząc się, jak opowiadać historie, które poruszają, bawią i inspirują. Pokazując, że kino to nie tylko obrazy i dźwięki, ale przede wszystkim emocje, marzenia i wspólne przeżywanie historii – dodaje.



Od śląskich legend po dokumenty o młodych i dla młodych


Tegoroczną Gdynię Dzieciom, a zarazem 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zainauguruje w poniedziałkowy poranek 22 września w Teatrze Muzycznym przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza. To historia rodzeństwa – Janka i Zosi – którzy podczas odwiedzin u dziadków przeżywają pełną emocji i niebezpieczeństw wakacyjną przygodę odkrywającą przed nimi świat śląskich baśni i legend. W poszukiwaniu tytułowego magicznego sreberka muszą zejść w czeluści opuszczonej kopalni i stawić czoła podstępnemu Szarlejowi.

Także pierwszego dnia festiwalu (godz. 13:00) zaprezentowany zostanie film "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć – kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych opowieści o perypetiach Zuzi i Antka oraz ich sympatycznego czworonoga Lampo. Twórcy obu filmów spotkają się z festiwalową publicznością.

"O psie, który jeździł koleją 2"

Kolejne projekcje odbywać się będą od wtorku do piątku w Konsulacie Kultury. Na najmłodszych czekają pełne przygód odcinki serii "Agi Bagi" i "Szmatkowego Królestwa", a także urzekające ciepłem i humorem krótkie animacje. Wśród nich, będący przewrotną opowieścią o marzeniach, "Zapakowany" Damiana Tchórzewskiego; pełna nastrojowych obrazów "Wędrówka światła" Agaty Zych; "Kiki i Bouba: Brzoskwiniowa historia" kolektywu Studio Mufka, mówiąca o różnych spojrzeniach na rzeczywistość; wypełniony przygodami "Japcuś i złoty kapsel" Miłosza Makowieckiego czy "Nie taki ostatni słoń" Grzegorza Koncewicza, refleksyjna historia o poszukiwaniu pewności siebie. W programie nie mogło zabraknąć także ponadpokoleniowych telewizyjnych klasyków, czyli "Przygód Misia Uszatka", który w tym roku świętuje 50. urodziny oraz niemniej kultowych odcinków "Plastusiowego pamiętnika", którego twórczyni – animatorka Zofia Ołdak – urodziła się 95 lat temu.

Na nieco starszych czekają filmy pełne przygód "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja oraz "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas, a także poruszające animacje. Wśród nich "Inna bajka" Aliny Poszepczyńskiej, która zaskakuje nietypowym spojrzeniem na klasyczne motywy baśniowe; "MoMo i LuLu" Anity Kwiatkowskiej-Naqvi opowiadająca o delikatnej relacji bohaterów w onirycznej scenerii; "Blask" Agaty Mikiny – wizualna medytacja nad światłem i emocjami; "Nocne podgryzanie" Gabi Bani bawiące się wampirycznym motywem; "Złoty step" Macieja Liska portretujący konflikt między człowiekiem a naturą; czy "Ziemniaki" Marcina Podolca, będące dowcipną refleksja nad codziennością.

"Dziadku, wiejemy"

W programie Gdyni Dzieciom znalazły się także filmy stanowiące poruszającą podróż przez tematy pamięci, przemijania i tożsamości: "Dziedzictwo" Barbary Konieckiej, które poetycko eksploruje wpływ przeszłości na współczesność i rodzinne więzi; "Pamięci drobinek" Dominiki Struzik i Marty Ejchart dotykające tematów sprawiedliwości i empatii; "Było – nie ma – jest" Kamili Paciorkowskiej i Łukasza Kamila Kamińskiego, wizualna impresją o znikaniu i trwaniu; "Nabu" Joanny Rusinek opowiadające o dotkniętym wojną dzieciństwie; oraz poruszający dokument "Lili" Sylwii Rosak, poświęcony dorastaniu w patchworkowej rodzinie.

Licealistów i licealistki z pewnością zainteresuje "Pianoforte" Jakuba Piątka, zaglądające za kulisy konkursu chopinowskiego oraz opowiadające o nastolatkach krótkometrażowe dokumenty Studia Munka SFP: "Echo" Emi Buchwald o walce z jąkaniem i przełamywaniu własnych lęków; "Moja siostra" Mariusza Rusińskiego osobisty film o rodzinnych relacjach i zmaganiu się z nałogiem; "Świeżak" Tomasza Pawlika i Michała Edelmana o piętnastoletnim Jędrku w zakładzie poprawczym, który musi odnaleźć się w nowym środowisku.

A w ramach obchodów Roku Władysława Stanisława Reymonta wyświetlony zostanie nowatorski, aktorsko-animowany obraz "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów.

Gdynia Dzieciom to także spacery filmowe pod hasłem "Kamera na Gdynię! Filmowa wyprawa do śródmieścia Gdyni" oraz warsztaty scenopisarskie prowadzone przez scenarzystę Emila Płoszajskiego, podczas których uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię i doskonalić umiejętność opowiadania historii.

Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka


Po raz czwarty na FPFF wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka – nominowanych jest aż sześć tytułów dla dzieci i młodzieży. Od tego roku nagroda ma wymiar finansowy: to 10 000 zł, a jej fundatorem jest Telewizja Polska. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 26 września. O statuetkę ubiegają się: "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas, "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć, animacja Bartka Kędzierskiego "Orzełek Iggy", "Oskar, Patka i złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza, "Skrzat. Nowy początek" Krzysztofa Komandera.


Harmonogram wydarzenia znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ

