Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF. Co obejrzymy?

Po raz 21. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawi się specjalny repertuar dla młodych kinomanów, czyli Gdynia Dzieciom, będąca częścią projektu Polskie Kino Młodego Widza Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tegoroczny program to okazja do świętowania 50-lecia Misia Uszatka, Roku Reymonta oraz 95. urodzin Zofii Ołdak – twórczyni "Plastusiowego pamiętnika". Na 50. FPFF po raz czwarty wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka dla najlepszego filmu dla dzieci i młodzieży.
FPFF w Gdyni zaprasza na Polskie Kino Młodego WidzaPolskie Kino Młodego Widza już od ponad dwóch dekad jest stałym i wyjątkowym elementem na filmowej mapie Polski, w tym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, stanowiąc filar programu Gdynia Dzieciom. To tradycja, z której jesteśmy dumni, święto młodych widzów, podczas którego kino staje się przestrzenią spotkania, wzruszeń i radości
– mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. – Od początku zależało nam, aby te pokazy były nie tylko rozrywką, ale też okazją do poznawania polskiej kultury, twórców i bohaterów, którzy na trwałe zapisali się w naszej zbiorowej wyobraźni. 21 lat temu rozpoczęliśmy tę podróż z myślą o najmłodszych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że dorastaliśmy razem: oni jako widzowie, a my jako twórcy, ucząc się, jak opowiadać historie, które poruszają, bawią i inspirują. Pokazując, że kino to nie tylko obrazy i dźwięki, ale przede wszystkim emocje, marzenia i wspólne przeżywanie historii
– dodaje.
Od śląskich legend po dokumenty o młodych i dla młodych
Tegoroczną Gdynię Dzieciom, a zarazem 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zainauguruje w poniedziałkowy poranek 22 września w Teatrze Muzycznym przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza
. To historia rodzeństwa – Janka i Zosi – którzy podczas odwiedzin u dziadków przeżywają pełną emocji i niebezpieczeństw wakacyjną przygodę odkrywającą przed nimi świat śląskich baśni i legend. W poszukiwaniu tytułowego magicznego sreberka muszą zejść w czeluści opuszczonej kopalni i stawić czoła podstępnemu Szarlejowi.
Także pierwszego dnia festiwalu (godz. 13:00) zaprezentowany zostanie film "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć
– kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych opowieści o perypetiach Zuzi i Antka oraz ich sympatycznego czworonoga Lampo. Twórcy obu filmów spotkają się z festiwalową publicznością.
"O psie, który jeździł koleją 2"
Kolejne projekcje odbywać się będą od wtorku do piątku w Konsulacie Kultury. Na najmłodszych czekają pełne przygód odcinki serii "Agi Bagi"
i "Szmatkowego Królestwa"
, a także urzekające ciepłem i humorem krótkie animacje. Wśród nich, będący przewrotną opowieścią o marzeniach, "Zapakowany"
Damiana Tchórzewskiego; pełna nastrojowych obrazów "Wędrówka światła"
Agaty Zych; "Kiki i Bouba: Brzoskwiniowa historia
" kolektywu Studio Mufka, mówiąca o różnych spojrzeniach na rzeczywistość; wypełniony przygodami "Japcuś i złoty kapsel"
Miłosza Makowieckiego czy "Nie taki ostatni słoń"
Grzegorza Koncewicza, refleksyjna historia o poszukiwaniu pewności siebie. W programie nie mogło zabraknąć także ponadpokoleniowych telewizyjnych klasyków, czyli "Przygód Misia Uszatka
", który w tym roku świętuje 50. urodziny oraz niemniej kultowych odcinków "Plastusiowego pamiętnika
", którego twórczyni – animatorka Zofia Ołdak
– urodziła się 95 lat temu.
Na nieco starszych czekają filmy pełne przygód "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć
i Mariusza Paleja
oraz "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas
, a także poruszające animacje. Wśród nich "Inna bajka" Aliny Poszepczyńskiej, która zaskakuje nietypowym spojrzeniem na klasyczne motywy baśniowe; "MoMo i LuLu" Anity Kwiatkowskiej-Naqvi opowiadająca o delikatnej relacji bohaterów w onirycznej scenerii; "Blask" Agaty Mikiny – wizualna medytacja nad światłem i emocjami; "Nocne podgryzanie" Gabi Bani bawiące się wampirycznym motywem; "Złoty step" Macieja Liska portretujący konflikt między człowiekiem a naturą; czy "Ziemniaki" Marcina Podolca, będące dowcipną refleksja nad codziennością.
"Dziadku, wiejemy"
W programie Gdyni Dzieciom
znalazły się także filmy stanowiące poruszającą podróż przez tematy pamięci, przemijania i tożsamości: "Dziedzictwo"
Barbary Konieckiej, które poetycko eksploruje wpływ przeszłości na współczesność i rodzinne więzi; "Pamięci drobinek"
Dominiki Struzik i Marty Ejchart dotykające tematów sprawiedliwości i empatii; "Było – nie ma – jest"
Kamili Paciorkowskiej i Łukasza Kamila Kamińskiego, wizualna impresją o znikaniu i trwaniu; "Nabu"
Joanny Rusinek opowiadające o dotkniętym wojną dzieciństwie; oraz poruszający dokument "Lili"
Sylwii Rosak, poświęcony dorastaniu w patchworkowej rodzinie.
Licealistów i licealistki z pewnością zainteresuje "Pianoforte" Jakuba Piątka
, zaglądające za kulisy konkursu chopinowskiego oraz opowiadające o nastolatkach krótkometrażowe dokumenty Studia Munka SFP: "Echo" Emi Buchwald
o walce z jąkaniem i przełamywaniu własnych lęków; "Moja siostra" Mariusza Rusińskiego
osobisty film o rodzinnych relacjach i zmaganiu się z nałogiem; "Świeżak" Tomasza Pawlika
i Michała Edelmana
o piętnastoletnim Jędrku w zakładzie poprawczym, który musi odnaleźć się w nowym środowisku.
A w ramach obchodów Roku Władysława Stanisława Reymonta wyświetlony zostanie nowatorski, aktorsko-animowany obraz "Chłopi" DK
i Hugh Welchmanów
. Gdynia Dzieciom
to także spacery filmowe pod hasłem "Kamera na Gdynię! Filmowa wyprawa do śródmieścia Gdyni" oraz warsztaty scenopisarskie prowadzone przez scenarzystę Emila Płoszajskiego, podczas których uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię i doskonalić umiejętność opowiadania historii.
Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka
Po raz czwarty na FPFF wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka – nominowanych jest aż sześć tytułów dla dzieci i młodzieży. Od tego roku nagroda ma wymiar finansowy: to 10 000 zł, a jej fundatorem jest Telewizja Polska. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 26 września. O statuetkę ubiegają się: "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas
, "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć
, animacja Bartka Kędzierskiego "Orzełek Iggy"
, "Oskar, Patka i złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć
i Mariusza Paleja
, "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza
, "Skrzat. Nowy początek" Krzysztofa Komandera
.
Harmonogram wydarzenia znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ
.