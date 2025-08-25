EnergaCAMERIMAGE 2025: Czarodziej powołuje do istnienia żabę. Mamy plakat tegorocznej edycji!

EnergaCAMERIMAGE 2025: Zobacz plakat

33. EnergaCAMERIMAGE – 15-22 listopada 2025 roku

Autorem koncepcji plakatu jest, dyrektor EnergaCAMERIMAGE, a za jej formalne ramy odpowiada, młoda artystka i utalentowana graficzka, współpracująca z Festiwalem i doskonale rozumiejąca jego myśl przewodnią., działająca w Internecie pod pseudonimem, jest studentką kierunku Intermedia na kursie drugiego stopnia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją przygodę z ilustracją zaczęła dzięki kinematografii, którą otaczała się od dziecka. Czerpiąc z niej inspirację, podjęła pracę z kolorem, by oddawać w swoich utworach emocje towarzyszące oglądaniu filmów. Przez to jej ekspresywne obrazy, nawiązujące do dwudziestolecia międzywojennego, nabierają surrealistycznego charakteru. Tworzy głównie za pomocą technik komputerowych, ale nie ucieka też od metod tradycyjnych.33. EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 15-22 listopada 2025 roku w Toruniu, na Kujawach i Pomorzu.