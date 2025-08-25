EnergaCAMERIMAGE 2025: Czarodziej powołuje do istnienia żabę. Mamy plakat tegorocznej edycji!

Organizatorzy Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE zaprezentowali plakat tegorocznej edycji. Jak czytamy w komunikacie: W tym roku oddajemy hołd magii kina, przywołując zarazem cyrkową aurę świata zachwytów i tajemnic. Projekt zwraca uwagę nie tylko na sztukę patrzenia, ale i na sztukę zwodzenia, zapraszając widzów do udziału we wspólnej grze wyobraźni.
Autorem koncepcji plakatu jest Marek Żydowicz
, dyrektor EnergaCAMERIMAGE, a za jej formalne ramy odpowiada Nadia Kasprowicz
, młoda artystka i utalentowana graficzka, współpracująca z Festiwalem i doskonale rozumiejąca jego myśl przewodnią. Centrum kompozycji stanowi elegancko ubrany sztukmistrz, który z dna czarnego cylindra wydobywa Złotą Żabę, nie tylko symbol Festiwalu, lecz także jeden z najbardziej charakterystycznych motywów Torunia. Grający tu kluczową rolę kapelusz działa niczym camera obscura, wydobywając z ciemności błyszczące trofeum, będące zapowiedzią ostatecznego triumfu nad mrokiem. Czarodziej jednym gestem powołuje do istnienia żabę, niczym iskrę nowej idei, zalążek opowieści, która w odpowiednich rękach nabiera kształtów, barw i prawdziwej magii.
Projekt świadomie splata dwie tradycje sztuki iluzji: filmową i sceniczną, dyskretnie odwołując się także do symboliki cyrku, jako miejsca, w którym kuglarskie sztuczki, wzbudzające zachwyt widza, budują wspólnotę doświadczeń. Jest to nasz ukłon w stronę artystycznej wrażliwości zmarłego w tym roku Davida Lyncha, przyjaciela i orędownika idei festiwalu, który chętnie nawiązywał w swojej twórczości do cyrkowej wyobraźni i tajemnicy spektaklu.
Gest iluzjonisty zbiega się tu z kunsztem autora zdjęć: precyzją operowania światłem i cieniem, sztuką odsłaniania i ukrywania. Złota żaba, niczym nowy pomysł, wyłania się z cylindra, by rozjaśnić ciemność sali i przypomnieć, że kino łączy w sobie sprawność rzemiosła i metafizykę twórczej kreacji. Tę przemianę – od idei do obrazu, od mroku do światła – nasz plakat czyni swoim motywem przewodnim. Roztacza wokół magię, której, mamy nadzieję, ulegniecie wraz z nami! Nadia Kasprowicz
, działająca w Internecie pod pseudonimem genitivart
, jest studentką kierunku Intermedia na kursie drugiego stopnia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją przygodę z ilustracją zaczęła dzięki kinematografii, którą otaczała się od dziecka. Czerpiąc z niej inspirację, podjęła pracę z kolorem, by oddawać w swoich utworach emocje towarzyszące oglądaniu filmów. Przez to jej ekspresywne obrazy, nawiązujące do dwudziestolecia międzywojennego, nabierają surrealistycznego charakteru. Tworzy głównie za pomocą technik komputerowych, ale nie ucieka też od metod tradycyjnych.
33. EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 15-22 listopada 2025 roku w Toruniu, na Kujawach i Pomorzu.