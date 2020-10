"Flashdance" w drodze na mały ekran

Trwają prace nad serialem będącym rebootem klasycznego filmu z lat 80. - " Flashdance " Projekt powstaje dla serwisu streamingowego CBS All Access, który wkrótce zmieni nazwę na Paramount.Scenariusz nowej wersji pisze Tracy McMillan (" Mad Men ", " Runaways "). Stanowisko reżyserki piastuje Angela Robinson (" Profesor Marston i Wonder Women ").Oryginał opowiada historię młodej pracownicy huty w Pittsburghu, która nocami dorabia jako tancerka w barze. Dziewczyna marzy o tym, by dostać się do renomowanej szkoły baletowej. Film zarobił w USA 92 miliony dolarów przy zaledwie 4-milionowym budżecie. Zdobył również Oscara za najlepszą piosenkę - "Flashdance... What a Feeling" w wykonaniu Irene Cary.Bohaterką nowej wersji będzie czarnoskóra striptizerka, która marzy o tym, by zostać primabaleriną. Twórcy zapowiadają opowieść o szukaniu siebie, miłości, sztuce i przyjaźni.