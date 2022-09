"Gambit królowej": Netflix poszedł na ugodę z gruzińską arcymistrzynią

Kim jest Nona Gaprindaszwili i dlaczego pozwała Netflix?

Serial Killers o serialu "Gambit królowej"

Netflix postanowił zakończyć sprawę sądową z gruzińską arcymistrzynią Noną Gaprindaszwili, która pozwała platformę, oskarżając ją o zniesławienie. Poszło o jeden z największych serialowych hitów Netfliksa " Gambit królowej ". Platforma zdecydowała się na ugodę z szachistką. Szczegółowe warunki nie zostały jednak ujawnione.Nona Gaprindaszwili to urodzona w 1941 roku gruzińska szachistka. Przez 16 lat od 1962 roku, kiedy to zdobyła pierwszy tytuł mistrzyni świata, absolutnie dominowała w kobiecych szachach. Z powodzeniem radziła sobie również w walce z mężczyznami. W 1964 roku w turnieju szachowym w Hasting zajęła piąte miejsce, m.in. remisując ze zwycięzcą imprezy Paulem Keresem. W 1978 roku FIDE przyznało jej, jako pierwszej kobiecie w historii, tytuł arcymistrza (obok posiadanego już wcześniej tytułu arcymistrzyni).Nona Gaprindaszwili została wspomniana w odcinku finałowym serialu " Gambit królowej ". W scenie, w której komentatorzy komentują zwycięstwo Beth Harmon, rzucone jest zdanie, że kobiety-szachistki nie są w ZSRR niczym nadzwyczajnym, jest w końcu Nona Gaprindaszwili, mistrzyni świata, która jednak nigdy nie rywalizowała z mężczyznami.Akcja serialu rozgrywa się w 1968 roku, a więc w okresie, kiedy Gaprindaszwili nie tylko rozgrywała partie z arcymistrzami, ale potrafiła ich nawet pokonać. Wygłoszone zdanie było więc w całości fałszywe i szachistka uznała, że naraża na szwank jej dobre imię i reputację.Netflix początkowo stawiał na rozstrzygnięcie sądowe. Strategia obrony była prosta - pierwsza poprawka do Konstytucji pozwala twórcom na dowolną interpretację i prezentację historii. Tak właśnie rozstrzygnięta została sprawa skarżącej stację FX Olivii de Havilland , której nie spodobało się, że w serialu " Konflikt: Bette i Joan " została pokazana jako "wulgarna plotkara".Jednak w sprawie " Gambitu królowej " sytuacja wyglądała inaczej. W styczniu sąd nie zgodził się na odrzucenie pozwu Gaprindaszwili uznając, że sam fakt fikcyjności serialu nie oznacza, że osoby, który poczuły się obrażone nie mogą walczyć o swoje dobre imię.Nona Gaprindaszwili domagała się 5 milionów dolarów odszkodowania. Czy i ile pieniędzy zgodził się zapłacić Netflix, tego nie wiadomo.