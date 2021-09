Nagrody Emmy 2021. Dzień 1: Wielki triumf "Gambitu królowej"

Rozpoczęło się wręczanie Nagród Emmy . Podobnie jak w poprzednim roku gala została podzielona na kilka ceremonii. W sobotę odbyła się pierwsze. W jej trakcie wręczone zostały statuetki m.in. za montaż, dźwięk, kostiumy, charakteryzację, fryzury, zdjęcia i dźwięk.Wielkim zwycięzcą sobotniej ceremonii okazał się serial platformy Netflix " Gambit królowej ". Zdobył on już bowiem siedem statuetek, w tym za zdjęcia, kostiumy i charakteryzację.Na drugim miejscu są ex aequo: " The Mandalorian ", " Pose " i " Saturday Night Live ". Wszystkie one mają już po trzy nagrody.Po dwa zwycięstwa zaliczyły seriale: " The Crown ", " Ted Lasso " i " WandaVision ".Pełną listę laureatów znajdziecie TUTAJ Sobotnia gala zakończyła się triumfem platformy Netflix, która ma już na swoim koncie 12 nagród. Gonią ją: Disney+ (6 nagród) oraz HBO i AppleTV+ (po 4 nagrody).Dwie kolejne ceremonie odbędą się w niedzielę. Nagrody w najważniejszych kategoriach zostaną zaś wręczone za tydzień w niedzielę.