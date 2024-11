"Half Man": twórca "Reniferka” powraca z nowym serialem. Jamie Bell w obsadzie

Richard Gadd ("Reniferek") i Jamie Bell ("Dobrzy nieznajomi") zagrają główne role w 6-odcinkowym serialu "Half Man". Zdjęcia do koprodukowanego przez HBO i BBC projektu, który początkowo nosił tytuł "Lions", rozpoczną się w przyszłym roku w Szkocji.





Co wiemy o "Half Man"?

Jamie Bell w filmie "Dobrzy nieznajomi"

Zobacz zwiastun filmu "Dobrzy nieznajomi" z udziałem Jamiego Bella





Serial będzie opowiadać historię skłóconych "braci" Nialla ( Jamie Bell ) oraz Rubena ( Richard Gadd ). Pierwszy pojawia się na ślubie drugiego co prowadzi do wybuchu przemocy i cofnięcia się akcji do lat 80., gdy bohaterowie poznali się jako nastolatkowie. Twórcy pokażą wzloty i upadki relacji braci na przestrzeni czterech dekad - ze wszystkimi dobrymi, złymi, okropnymi, zabawnymi i pełnymi wściekłości momentami po drodze. Jak podaje Deadline sednem historii ma być pytanie: "Co to znaczy być mężczyzną?"Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Richard Gadd . Współpracują z nim również producenci wykonawczy Tally Garner Morven Reid z Mam Tor Productions, Gaynor Holmes z BBC oraz Gavin Smith z BBC Scotland. Gadd uważa Bella za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia - "Kiedy pisałem scenariusz, tworzyłem go z myślą o nim, ale nawet przez sekundę nie myślałem, że uda nam się go pozyskać".