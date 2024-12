TOP 10: Najlepsze seriale 2024 roku! Widzieliście wszystkie?

Dotychczas gry wideo nie miały szczęścia do ekranizacji. Powoli coś się jednak zmienia: " The Last of Us " i " Arcane " przetarły szlak, a w tym roku ich śladem poszedł dumnie " Fallout ". "Wojna nigdy się nie zmienia", głosi słynne zdanie z kultowej gry wideo, i misja twórców serialu polegała na tym, by nie zmieniła się zanadto w tłumaczeniu. Udało się! " Fallout " zgrabnie łączy postapo z westernem, horrorem, kinem drogi i nawet humorem, kreując z jednej strony absurdalną, a z drugiej zupełnie poważną wizję świata przyszłości. Klimat gier został zachowany, ale – co równie ważne – serial broni się też w oderwaniu od oryginału. Nawet aktorstwo – zwłaszcza w wykonaniu Waltona Gogginsa – jest tu wysokiej próby.