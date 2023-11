Prime Video żegna się z trzema tytułami. Jakie seriale skasowano?

O serialu "Harlan Coben: Schronienie". Zobacz zwiastun

Młodzieżowy kryminał " Harlan Coben: Schronienie " trafił na Prime Video w sierpniu tego roku. Jego pierwszy sezon będzie zarazem ostatnim. Zobaczcie zwiastun: Schronienie ", serial na motywach powieści Harlana Cobena , opowiada historię Mickey'a Bolitara, który po śmierci ojca musi rozpocząć nowe życie na przedmieściach New Jersey. Gdy znika nowa uczennica, Mickey czuje się uwikłany w sieć tajemnic. Z pomocą nowych przyjaciół, Łyżki i Emy, odkrywa mroczne podziemia, które mogą przynieść odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.Czarna komedia " Koszmar Dolores Roach " trafiła na Prime Video w lipcu tego roku. Jej pierwszy sezon będzie zarazem ostatnim. Zobaczcie zwiastun:Niesłusznie skazana na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach ( Justina Machado ) wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores "Magiczne Dłonie" musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać.Serial " Z miłości " zadebiutował na Prime Video w grudniu 2021 roku. Doczekał się dwóch sezonów. Zobaczcie jego zwiastun: Z miłości " to serial łączący cechy dramatu i komedii, opowiadający o losach rodzeństwa, Lily i Jorge Diazów oraz ich rodziny. Przeżycia bohaterów śledzimy podczas najbardziej szczególnych dni w roku – świąt. Poszukując miłości, Diazowie spotkają na swojej drodze wiele na pozór niezwiązanych ze sobą osób.