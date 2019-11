"Iwan Groźny z Treblinki": Netflix reaguje na list premiera Polski

Komentarz w sprawie serialu The Devil Next Door (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) November 14, 2019







Platforma Netflix zareagowała na list premiera Polski Mateusza Morawieckiego w sprawie. Do serialu zostaną dodane napisy, które mają zażegnać nieporozumienia wywołane przez prezentowane w dokumencie mapy Polski.Przypomnijmy, że premier Morawiecki zarzucał, iż mapy umieszczone w serialuniezgodnie z prawdą umieszczają kilka niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych we współczesnych granicach Polski. Brak przy tym jakiegokolwiek komentarza lub wyjaśnienia, że obozy te były zarządzane przez Niemcy.Platforma najwyraźniej uznała ten zarzut za zasadny, ponieważ w wydanym komunikacie deklaruje, że umieści w serialu w scenach z mapami Polski napisy, które wyjaśnią, że obozy zagłady i obozy koncentracyjne zostały zbudowane i były prowadzone przez niemiecki reżim nazistowski, który napadł na Polskę i okupował ją w latach 1939-1945.Pełną treść komunikatu znajdziecie poniżej:Serial dokumentalnyopowiada o Iwanie Demianiuku i kulisach jego procesu, w którym oskarżono go o współudział w masowej zagładzie Żydów.