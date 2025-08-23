Newsy Filmy Festiwale i nagrody Ostatnia szansa, by zagłosować na ulubionego zdobywcę Złotych Lwów!
Jeszcze tylko do jutra do północy możecie zagłosować w plebiscycie, w którym wybieracie Waszego ulubionego zdobywcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Wasze głosy walczą wszystkie zwycięskie filmy z lat 1974-2024. Celebrujmy wspólnie  imprezy 50-lecie imprezy, a także historię polskiego kina! 

Zasady Plebiscytu są proste: jeden głos dostarcza wybranemu filmowi jeden punkt. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje ten film, który uzyskał największą liczbę Waszych głosów.  Ostateczne wyniki Plebiscytu ogłosimy 27 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:30.   



Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie TUTAJ.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie w polskim świecie filmowym, które od lat stanowi prestiżową platformę prezentacji rodzimej kinematografii, integrując twórców, krytyków i widzów. To tutaj debiutują najciekawsze filmy roku, a Złote Lwy są uznawane za najistotniejsze wyróżnienie w polskim przemyśle filmowym. Gdynia łączy tradycję z nowoczesnością, promując zarówno uznanych reżyserów jak i nowe talenty. Jej znaczenie potwierdzają liczne premiery filmowe, dyskusje branżowe oraz szeroki oddźwięk medialny. Dzięki swojej randze i konsekwentnej organizacji festiwal w Gdyni pełni rolę barometru kondycji polskiego kina i miejsca, gdzie wyznacza się kierunki jego dalszego rozwoju.   

Poniżej prezentujemy Wam pełną listę filmów, które zdobyły Złote Lwy na festiwalu w Gdyni i walczą o Wasze głosy.    

ZŁOTE LWY FPFF (1974-2024)



"Potop", reż. Jerzy Hoffman (1974)
"Noce i dnie", reż. Jerzy Antczak (1975)
"Ziemia obiecana", reż. Andrzej Wajda (1975)
"Barwy ochronne", reż. Krzysztof Zanussi (1977)
"Bez znieczulenia", reż. Andrzej Wajda (1978)
"Pasja", reż. Stanisław Różewicz (1978)
"Amator", reż. Krzysztof Kieślowski (1979)
"Paciorki jednego różańca", reż. Kazimierz Kutz (1980)
"Gorączka", reż. Agnieszka Holland (1981)
"Austeria", reż. Jerzy Kawalerowicz (1984)
"Kobieta w kapeluszu", reż. Stanisław Różewicz (1985)
"Siekierezada", reż. Witold Leszczyński (1986)
"Matka Królów", reż. Janusz Zaorski (1987)
"Krótki film o miłości", reż. Krzysztof Kieślowski (1988)
"Krótki film o zabijaniu", reż. Krzysztof Kieślowski (1988)
"Ucieczka z kina »Wolność«", reż. Wojciech Marczewski (1990)
"Wszystko, co najważniejsze", reż. Robert Gliński (1992)
"Kolejność uczuć", reż. Radosław Piwowarski (1993)
"Przypadek Pekosińskiego", reż. Grzegorz Królikiewicz (1993)
"Zawrócony", reż. Kazimierz Kutz (1994)
"Girl Guide", reż. Juliusz Machulski (1995)
"Historie miłosne", reż. Jerzy Stuhr (1997)
"Historia kina w Popielawach", reż. Jan Jakub Kolski (1998)
"Dług", reż. Krzysztof Krauze (1999)
"Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową", reż. Krzysztof Zanussi (2000)
"Cześć, Tereska", reż. Robert Gliński (2001)
"Dzień świra", reż. Marek Koterski (2002)
"Warszawa", reż. Dariusz Gajewski (2003)
"Pręgi", reż. Magdalena Piekorz (2004)
"Komornik", reż. Feliks Falk (2005)
"Plac Zbawiciela", reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze (2006)
"Sztuczki", reż. Andrzej Jakimowski (2007)
"Mała Moskwa", reż. Waldemar Krzystek (2008)
"Rewers", reż. Borys Lankosz (2009)
"Różyczka", reż. Jan Kidawa-Błoński (2010)
"Essential Killing", reż. Jerzy Skolimowski ( 2011)
"W ciemności", reż. Agnieszka Holland (2012)
"Ida", reż. Paweł Pawlikowski (2013)
"Bogowie", reż. Łukasz Palkowski (2014)
"Body/Ciało", reż. Małgorzata Szumowska (2015)
"Ostatnia rodzina", reż. Jan P. Matuszyński (2016)
"Cicha noc", reż. Piotr Domalewski (2017)
"Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski (2018)
"Obywatel Jones", reż. Agnieszka Holland (2019)
"Zabij to i wyjedź z tego miasta", reż. Mariusz Wilczyński (2020)
"Wszystkie nasze strachy", reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt (2021)
"Silent Twins", reż. Agnieszka Smoczyńska (2022)
"Kos", reż. Paweł Maślona (2023)
"Zielona granica", reż. Agnieszka Holland (2024)

Nasz Plebiscyt jest częścią projektu "50 na 50". To całoroczne ogólnopolskie wydarzenie organizowane w ramach 50-lecia Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W jego ramach w 34 miastach, m.in. Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Sejnach, Hrubieszowie, Bolesławcu, Lubomierzu, odbędą się przeglądy filmów z dotychczasowego repertuaru Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W ten sposób jubileusz najważniejszego filmowego wydarzenia w kraju świętować będzie aż 57 instytucji. Więcej na temat "50 na 50" znajdziecie TUTAJ

Pełny regulamin Plebiscytu znajdziecie TUTAJ.

Zobaczcie materiały wideo, w których przypominamy filmy, które walczą o Wasze głosy.







