"King: Mój przyjaciel lew" od 9 września w kinach

Ta przygoda skradnie Wasze serca!



Pełna przygód, humoru i wzruszeń opowieść o przebojowej nastolatce, jej odrobinę mniej rozgarniętym bracie i... małym lwiątku, których połączyła niezwykła przyjaźń. " King: Mój przyjaciel lew ", wspaniała filmowa przygoda dla całej rodziny już 9 września w kinach! King: Mój przyjaciel lew " opowiada o zwariowanym rodzeństwie, które przez przypadek znajduje... małe lwiątko, którego szuka cały kraj. Wiedząc, jaki los czeka go w cyrkach lub parkach rozrywki, dzieciaki postanawiają za wszelką cenę pomóc mu wrócić do prawdziwego domu – Afryki.To pełen ciepła, mądrości i przygód film, który jest idealnym wyborem na pierwsze rodzinne wyjście do kina w nowym roku szkolnym. Świetny dubbing zawdzięczamy m.in. Julii Latosińskiej w roli Inés, Janowi Szydłowskiemu w roli Alexa, a także Lechowi Potockiemu, Marcie Dobeckiej "King: Mój przyjaciel lew" już w najbliższy weekend w kinach!Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują w domu małe lwiątko, które – jak dowiadują się z wiadomości telewizyjnych – uciekło z lotniska. Niespodziewany gość, któremu nadają imię King, szybko staje się ich najlepszym przyjacielem. Gdy okazuje się, że King jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo, dzieciaki postanawiają pomóc mu wrócić do jego prawdziwego domu. W realizacji tego szalonego i odważnego planu może wesprzeć ich tylko jedna osoba – zwariowany dziadek Max, z którym wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż.