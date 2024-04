"Kingdom Come: Deliverance II" potwierdzone! Premiera jeszcze w tym roku

Po blisko sześciu latach od wydania pierwszej części, która zdobyła serca polskich graczy, Warhorse Studios jest gotowe zabrać nas w dalszą podróż po średniowiecznej Europie. "Kingdom Come: Deliverance II" nadchodzi i zagramy w nie szybciej niż można się było tego spodziewać!W drugiej części "Kingdom Come: Deliverance" ponownie wcielimy się w rolę Henryka ze Skalic – zwykłego chłopa, uwikłanego w niezwykłe tarapaty, który nagle musi zmierzyć się z historią pełną zdrady, zemsty i odkryć na swojej epickiej drodze. Od bycia zwykłym kowalem po przebywanie na dworach królewskich, Henryk będzie musiał odnaleźć swój cel i sens w brutalnym świecie.Gra, podobnie jak pierwsza część, korzysta z silnika CryEngine, ale trzeba przyznać, że strona wizualna otrzymała zdecydowany upgrade. Twórcy zapewniają, że cała produkcja doczekała się zarówno większych, jak i mniejszych ulepszeń, na które przy produkcji pierwszej odsłony nie mogli sobie pozwolić z powodu ograniczeń zespołu i budżetu. Wszystko wskazuje na to, że "Kingdom Come: Deliverance II" będzie grą większą i lepszą pod każdym względem. Czy tak faktycznie będzie, przekonamy się jeszcze w tym roku.