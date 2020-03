"Kod genetyczny" – nowy serial produkcji TVN

Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński (w tej roli Adam Woronowicz ), wybitny genetyk z Instytutu Badań Kryminalistycznych obsesyjnie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z tajemniczą Izą Berger ( Karolina Gruszka , po raz pierwszy w serialu stacji TVN). Jednak to nie kobieta, a praca pochłania go całkowicie, a relacja z dorastającym synem Piotrem ( Maciej Musiałowski ) jest pełna napięcia. Chłopak nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje nieobecnego, zasadniczego ojca. Konflikt eskaluje, kiedy Piotr wdaje się w zakazany romans z partnerką ojca. Co i dlaczego połączy tych dwoje? Prawdziwa miłość, erotyczna fascynacja, czy może nie dająca o sobie zapomnieć przeszłość?Trójkąt miłosny nieuchronnie prowadzi bohaterów do tragedii. Namiętność, która nigdy nie powinna się zdarzyć niszczy ich dotychczasowy świat. Czy w obliczu zbrodni więzy krwi okażą się siłą, która może ocalić?W serialu główne role zagrają Karolina Gruszka Maciej Musiałowski oraz Julia Kijowska Joachim Lamża . Reżyserem jest Adrian Panek