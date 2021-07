"Mała Syrenka": Tak wygląda Halle Bailey jako Ariel

Właśnie dobiegły końca prace na planie filmu " The Little Mermaid ". Z tej okazji w sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie Halle Bailey jako Ariel Oto jak wygląda tytułowa bohaterka w aktorskiej wersji disnejowskiej animacji: Mała syrenka " to inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena opowieść o syrence Ariel , córce władcy oceanów Trytona. Bohaterka za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Działając pod wpływem emocji, zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą . Zgadza się oddać swój głos i ogon w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Wkrótce Ariel odkrywa, że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z Urszulą , są co najmniej wątpliwe.Obraz wyreżyserował dla Disneya Rob Marshall (" Mary Poppins powraca ").