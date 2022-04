"Mała mama" od 20 maja w kinach. Zobacz zwiastun nowego filmu Céline Sciammy

Zwiastun filmu "Mała mama"



20 maja na ekranach polskich kin zadebiutuje " Mała mama ". To nowe dzieło Céline Sciammy , reżyserki słynnego " Portretu kobiety w ogniu ". Wraz z firmą dystrybucyjną Nowe Horyzonty zapraszamy do obejrzenia polskiego zwiastuna filmu.Ośmioletnią Nelly poznajemy w momencie, gdy dziewczynka dowiaduje się o śmierci swojej babci. Nie tylko przeżywa własną żałobę, lecz także przygląda się silnym emocjom targającym całą rodziną. W postawie Nelly zaskakująca dojrzałość łączy się z dziecięcą wiarą w potęgę wyobraźni. To właśnie dzięki niej na drodze dziewczynki staje w pewnym momencie rówieśniczka, która wydaje się łudząco podobna do jej matki. Mała mama " miała swoją światową premierę na zeszłorocznym festiwalu w Berlinie. Film zdobył m.in. nagrodę publiczności w San Sebastian oraz wyróżnienie dla najlepszej zagranicznej produkcji od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.