Uważajcie, social media szkodzą! Mogą prowadzić do społecznej znieczulicy i komunikacyjnej indolencji. Na pierwszy rzut oka " Influencer " nie wychodzi poza tę obiegową mądrość. Na drugi, trzeci i czwarty zresztą też, ale to wciąż kawałek świeżego kina grozy, którym nigdy nie pogardzimy. Gatunkowo, to thriller z elementami ostrej jak brzytwa satyry. Formalnie, to rzecz "okienkowo-socialowa" z podgatunku found footage i dość powiedzieć, że reżyser Eugene Kotlyarenko wyciska z tej konwencji, ile się da. Aktorsko, to doskonała solówka znanego ze " Stranger Things Joego Keery'ego , który jest dokładnie taki, jaki powinien być filmowy influencer-psychopata, żywy symbol wrażliwości naszych czasów – charyzmatyczny, irytujący, żałosny i niebezpieczny. Film trochę niezasłużenie zbiera bęcki. Naszym zdaniem warto dać mu szansę – jest tu zarówno kapitalny koncept, jak i doskonała realizacja. A to już coś.