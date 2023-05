"Mała syrenka" kontrowersyjna? Paloma Faith ("Młodość") krytykuje hit Disneya

Getty Images © Jeff Spicer

Paloma Faith

Co Palomie Gaith nie podobało się w "Małej syrence"?

Kim jest Paloma Faith?

Zobacz zwiastun "Małej syrenki"

Aktorskaspotkała się z ogromną krytyką ze względu na obsadzenie w tytułowej roli czarnoskórej. Zdaniemfilm ma jednak znacznie większe problemy. Aktorka i piosenkarka uważa, że promuje on kulturę patriarchatu, co może być szkodliwe dla jego młodych odbiorczyń.nie jest fanką aktorskiej wersji. Piosenkarka i aktorka uważa, że film przekazuje młodym widzkom złe wzorce, a zachowanie bohaterki jest pochwałą patriarchatu.– napisała w poście na Instagramie.Wpis, który spotkał się z ogromnymi emocjami odbiorców, został już usunięty.Mimo żenie pochwala decyzji Ariel , uważa, że grająca jąświetnie wywiązała się ze swojego zadania.– powiedziała.to piosenkarka i aktorka. Jej płyty,, pokryły się w Wielkiej Brytanii podwójna platyną.była jurorką w programach. Jako aktorka zadebiutowała w 2006 roku. Zagrała niewielkie role w serialach. Na wielkim ekranie po raz pierwszy pojawiła się w komedii. W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jakczy. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w serialachto wyreżyserowana przez specjalistę od musicali – Boba Marshalla – aktorska wersja nagrodzonej Oscarami klasycznej animacji Disneya. To popularna historia pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Arielki – najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona – króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena okaże się bardzo wysoka.