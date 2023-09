Disney+: "Mała syrenka" z lepszym wynikiem niż seriale Star Wars i Marvela

"Mała syrenka" z najlepszym debiutem od czasu "Hokus Pokus 2"

O filmie "Mała syrenka"

Zwiastun filmu "Mała syrenka"

Disney+ jako wskaźnik oglądalności liczy czas spędzony na oglądaniu filmu podzielony przez jego długość. Tak liczącNajnowsza aktorska bajka Disneya może więc pochwalić się lepszym startem od wszystkich seriali Marvela Gwiezdnych wojen , które wprowadzono w ostatnich 12 miesiącach. Dotyczy to również najnowszej pozycji - serialu. Ten, według Disney+, zaliczył on 14 milionów obejrzeń w ciągu pierwszego tygodnia na platformie.to wyreżyserowana przez specjalistę od musicali – Roba Marshalla – aktorska wersja nagrodzonej Oscarami klasycznej animacji Disneya. To popularna historia pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Arielki – najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona - króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena okaże się bardzo wysoka.Aktualniema na koncie 561 milionów dolarów. Więcej zarobili tylko(844 mln dolarów).Niestety na wyniku box-office'pwymcieniem kładzie się gigantyczny budżet. Według szacunków amerykańskich mediów wyniósł on co najmniej