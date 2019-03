"Matrix" i "Mad Max" coraz bliżej powrotu do kin?

Kevin Tsujihara, szef Warner Bros., udzielił ostatnio wywiadu gazecie LA Times. Opowiadał w nim m.in. na pytania dotyczące planów wytwórni. Jedna z odpowiedzi szczególnie rzuca się w oczy.Otóż Tsujihara przyznał, że rozważany jest powrót do dwóch kultowych cykli filmowych:. O ile ten pierwszy cykl może powrócić bez udziału sióstr Wachowski (o których szef WB nie wspomniał), o tyle ten drugi wydaje się być powiązany z osobą George'a Millera (Tsujihara wprost powiedział, że chciałby z nim współpracować przy realizacji kolejnej części przygód Szalonego Maksa).O tym, żemoże doczekać się kolejnego filmu, mówi się od lat. Ostatnim, który to zasugerował, był jesienią 2017 roku Zak Penn . Scenarzystaujawnił wtedy, że szykuje fabułę widowiska. Twierdził, że nie jest to ani reboot, ani kontynuacja. Zaznaczył też, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie przygotowań.Plotki dotyczące kolejnego filmu z cyklusą znacznie świeższe i pochodzą z początku lutego. To redaktor Fandango Erik Davis ujawnił wtedy, że dotarły do niego informacje o tym, jakoby studio rozpoczęło rozmowy w sprawie realizacji nowego widowiska o Szalonym Maksie. Przypomnijmy, że tu największą przeszkodą jest konflikt sądowy między George'em Millerem a Warner Bros. dotyczący pieniędzy. Reżyser twierdził, że studio jest mu winne kilka milionów dolarów. Wytwórnia twierdziła, że nic mu się nie należy, bo przekroczył budżet filmuWarner Bros. już odświeża niektóre swoje tytuły. Przykładem tego jest, czyli kontynuacja/reboot, którą wyreżyseruje Ryan Coogler