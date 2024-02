"Milarepa": Harvey Keitel zagra w futurystycznym dramacie. Reżyseruje Louis Nero

Co wiemy o filmie "Milarepa"?

"Tatuażysta z Auschwitz" - najbliższa rola Harveya Keitela

Fabuła inspirowana jest historią jednego z najsławniejszych tybetańskich joginów.W obsadzie są również m.in. F. Murray Abraham Bruno Bilotta . Za produkcję odpowiadają L'Altrofilm oraz Orwo Studios. Louis Nero nakręcił wcześniej takie filmy jak m.in. " Golem " (2000), " Rasputin " (2010) i " Złamany klucz " (2017).to głośna książka autorstwa. Autorka opisuje w niej prawdziwą historię Lale Sokolova, a właściwie Ludwiga Eisenberga. W 1942 roku, mając niespełna 26 lat, trafił on do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jego zadaniem było tatuowanie przybywających do tego miejsca więźniów, którzy byli zmuszani do morderczej pracy, a jedyną alternatywą była dla nich śmierć w komorze gazowej. Mężczyzna sumiennie wykonuje swoje zadanie, tatuując więźniów z wręcz mechaniczną sprawnością. Gdy po raz pierwszy widzi przywiezioną do obozu Gitę Furman postanawia zrobić wszystko by oboje przeżyli. To historia o miłości, która zdołała przetrwać pomimo tragicznej sytuacji i bestialskich warunków.Rola Gity Furman przypadła polskiej aktorce. Znamy ją z takich filmów jakczy seriali. Poza nią izobaczymy m.in.(jako młodego Lale'a Sokolova) i(jako Heather Morris, autorkę literackiego pierwowzoru).Pierwszy sezon będzie liczył 6 odcinków.Jednym z ostatnich filmów w filmografii Harveya Keitela jest " Lansky ".