Harvey Keitel w obsadzie serialu "Tatuażysta z Auschwitz". Gwiazdą projektu polska aktorka Anna Próchniak

O czym opowiada "Tatuażysta z Auschwitz"?

Anna Próchniak jako Grażyna w filmie "Najlepszy"

Ostatnie projekty Harveya Keitela

dołączył do obsady serialu. Aktor wcieli się w tytułowego bohatera – więźnia obozu koncentracyjnego, który po latach postanawia opowiedzieć o swoich przeżyciach.– skomentował.to głośna książka autorstwa. Autorka opisuje w niej prawdziwą historię Lale Sokolova, a właściwie Ludwiga Eisenberga. W 1942 roku, mając niespełna 26 lat, trafił on do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jego zadaniem było tatuowanie przybywających do tego miejsca więźniów, którzy byli zmuszani do morderczej pracy, a jedyną alternatywą była dla nich śmierć w komorze gazowej. Mężczyzna sumiennie wykonuje swoje zadanie, tatuując więźniów z wręcz mechaniczną sprawnością. Gdy po raz pierwszy widzi przywiezioną do obozu Gitę Furman postanawia zrobić wszystko by oboje przeżyli. To historia o miłości, która zdołała przetrwać pomimo tragicznej sytuacji i bestialskich warunków.Rola Gity Furman przypadła polskiej aktorce. Znamy ją z takich filmów jakczy seriali. Poza nią izobaczymy m.in.(jako młodego Lale'a Sokolova) i(jako Heather Morris, autorkę literackiego pierowzoru).Premiera sześcioodcinkowej produkcji zaplanowana jest na 2024 rok. W Polsce będzie można obejrzeć ją na Viaplay.mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w kontrowersyjnym, a także serialach. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem są m.in. komediaoraz akcyjniaki