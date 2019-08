"Mortal Kombat": Raiden, Jax, Mileena, Liu Kang wybrani

Trwa proces obsadzania ról w widowisku, którego jednym z producentów jest James Wan . Właśnie poznaliśmy odtwórców kilku ważnych postaci.Jako Raiden wystąpi gwiazda japońskiego kina od czasu do czasu pojawiająca się też w produkcjach hollywoodzkich (ostatnio wZ serialudo widowiska trafił Mehcad Brooks , który wcieli się w postać Jacksona "Jaxa" Briggsa.Debiutująca w Hollywood Australijka Sisi Stringer zagra Mileenę.Z w roli Liu Kanga zobaczymy pochodzącego z Chin Ludiego Lina ).Już wcześniej angaż do roli Sub-Zero otrzymał Joe Taslim Oficjalnie szczegóły fabuły nie są znane. Po sieci krążą jednak doniesienia, jakoby głównym bohaterem miał być Cole Turner. To bokser, wdowiec, ojciec 12-letniej Emily. Walczy o swoje za wszelką cenę i nigdy się nie poddaje.Za kamerą stanie Simon McQuoid. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Greg Russo