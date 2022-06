"Nasza bandera znaczy śmierć" wróci z drugim sezonem

"Nasza bandera znaczy śmierć" - HBO przedłuża serial

"Nasza bandera znaczy śmierć" - o czym opowiada serial?

Wygląda na to, że to nie koniec żeglugi. Platforma HBO Max przedłużyła serial " Nasza bandera znaczy śmierć " na drugi sezon. Jego showrunnerem jest David Jenkins a w rolach głównych występują Rhys Darby , czytamy w oficjalnym oświadczeniu Davida Jenkinsa Na razie nie wiadomo, kiedy miałby zadebiutować nowy sezon, ani ile będzie miał odcinków.Fabuła serialu jest luźno inspirowana biografią Stede'a Bonneta ( Rhys Darby ), członka zamożnej rodziny właścicieli ziemskich na Barbados. Problemy małżeńskie sprawiły, że porzucił on życie dżentelmena i zajął się piractwem. Niestety, nie był w tym zbyt dobry. Jego kariera trwała nieco ponad rok. W tym czasie przeżył m.in. bunt załogi (która przeszła pod rozkazy Czarnobrodego).W obsadzie - oprócz Darby'ego - znaleźli się m.in. Taika Waititi Waititi jest również jednym z producentów serialu.Serial zadebiutował 3 marca na platformie HBO Max. Pierwszy sezon miał 10 odcinków i zakończył się 24 marca.