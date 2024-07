"Niezwyciężony", "Hazbin Hotel" i "Sausage Party: Żarciotopia": będą nowe sezony na Prime Video?

Animacje dla dorosłych na Prime Video. Które dostaną kolejne sezony?

Niestety nie poznaliśmy daty premiery trzeciego sezonu " Niezwyciężonego ". Twórca komiksowego oryginału i producent Robert Kirkman ogłosił podczas piątkowego panelu, że w nowych odcinkach zobaczymy niesławny niebieski kostium Marka Graysona. W tym roku serial otrzymał pierwszą nominację do nagrody Emmy. Zdobył ją Sterling K. Brown , który użycza głosu Angstromowi Levy'emu.Prime Video od razu zamówiło dwa sezony " Hazbin Hotel ". Teraz dowiedzieliśmy się, że zdecydowano się stworzyć kolejne dwa. Wiadomo też, że " Sausage Party: Żarciotopia ", czyli serialowa kontynuacja filmu z 2016 roku, dostanie drugi sezon. Niezwyciężony " to historia Marka Graysona, nastolatka, którego ojciec, obdarzony imponującym wąsem Omni-Man, jest potężnym superbohaterem. Gdy dołącza do jego drużyny, czuje, że jego marzenie się spełniło. Wkrótce odkrywa, że rodzic nie jest szlachetnym herosem, za jakiego uchodzi.Bohaterką " Hazbin Hotel " jest Charlie, córka Lucyfera. Próbując znaleźć pokojową alternatywę dla zmniejszenia przeludnienia piekła, otwiera ona hotel rehabilitacyjny, który oferuje grupie demonów szansę na odkupienie.Po wydarzeniach przedstawionych w filmie " Sausage Party " Frank i jego przyjaciele usiłują stworzyć tytułową " Żarciotopię ".