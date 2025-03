"Reacher". Sezon 3 bije rekordy oglądalności

"Reacher" z rekordem oglądalności powracającego serialu

Amazon właśnie ogłosił, że emitowany na platformiepo 19 dniach od premiery trzeciego sezonuLepsze wyniki miały tylko premierowe sezony i to tylko kilku seriali, na przykład " Fallout ", którego wskaźnik po 16 dniach wynosił 65 mln.Nie jest jasne, w jaki sposób Amazon definiuje wskaźnik oglądalności, więc nie wiemy dokładnie, co się kryje za tymi liczbami.Trzeci sezon serialujeszcze nie dobiegł końca. Oglądalności podana przez Amazon odnosi się do pierwszych pięciu odcinków.Trzeci sezon serialuinspirowany jest siódmym tomem literackiego cyklu Lee Childa , który w Polsce został wydany pod tytułemTym razem Reacher musi pomóc działającemu pod przykrywką informatorowi DEA, którego czas właśnie się kończy. Tak bohater wpadnie po uszy w bagno intryg i zdrad.