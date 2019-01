"Nowi mutanci" nie trafią do kin?

3 2 1



Rok temu, na trzy miesiące przed planowaną premierą widowiska, 20th Century Fox ogłosiło, że przesuwa datę wejścia filmu do kin na luty tego roku. Następnie studio znowu ją przesunęło, tym razem na sierpień. Teraz po sieci krążą plotki, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. Ba, jest wielce prawdopodobne, że widowisko do kin nigdy nie trafi.Nowe doniesienia są takie, że w studiu rozważane są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada kinową dystrybucję w listopadzie, drugi – wprowadzenie filmu w październiku do oferty platformy Hulu.Osób, które śledzą losy, te doniesienia nie powinny dziwić. Pierwotna wersja komiksowego widowiska została bowiem odrzucona po pokazach testowych, które wypadły bardzo źle. Zlecono dokrętki, które poważnie miały zmienić fabułę i wydźwięk filmu (miała się nawet pojawić zupełnie nowa postać).Jednak już latem ubiegłego roku sugerowano, że żadne dokrętki nie naprawią problemów, z jakimi borykają się. Ponoć w wytwórni pojawiła się nawet frakcja, która sugeruje spisanie obrazu (a także) na straty.Tymczasem dokrętki, które miały rozpocząć się we wrześniu, nigdy nie zostały zrealizowane. Donoszono również o konflikcie pomiędzy reżyserem Joshem Boone'em i szefami wytwórni. Ten pierwszy ponoć był zadowolony z wersji, którą przedstawił studiu.