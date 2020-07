"Nowi mutanci" nadal planują trafić do kin

Spore zmiany w kalendarzu premier Disneya rozbudziły na nowo spekulacje dotyczące przyszłości widowiska komiksowego " Nowi mutanci ". Wiele osób sądzi, że film, który od dwóch lat próbuje trafić do kin, ostatecznie wyląduje na platformie Disneya Hulu. Jednak panel z twórcami, który miał miejsce w ramach Comic-Con@Home, potwierdził, że " Nowi mutanci " wciąż planowani są jako widowisko kinowe.Przy okazji panelu zaprezentowano również scenę otwierającą film. Materiał wideo możecie obejrzeć poniżej:Z kolei na Twitterze zaprezentowano serię nowych plakatów. Oto one:Przypomnijmy, że pierwotnie " Nowi mutanci " mieli trafić do kin w kwietniu 2018 roku. Wtedy jednak szefowie wciąż niezależnego 20th Century Fox wstrzymali premierę. Od tamtej pory nie bardzo wiadomo, jaki los spotka widowisko. Pojawiały się kolejne daty i każda z nich była później anulowana. Mówiło się o radykalnych dokrętkach, które jednak nigdy się nie zmaterializowały. Kiedy Disney przejął 20th Century Fox, zaczęło się mówić o tym, że film do kin nie trafi, lecz pojawi się na platformie Hulu. Do dziś i te doniesienia się nie potwierdziły.