"Nowi mutanci" wracają do gry

Po serii przesunięć, odwołań i innych problemów, Disney zdecydował się ponownie umiesić w swoim kalendarzu premier " Nowych mutantów ". Według najnowszych ustaleń film trafi do amerykańskich kin 8 sierpnia.Przypomnijmy: film miał początkowo zadebiutować w 2018 roku, ale przeszkodziły w tym dokrętki zaplanowane przez niezadowolonych z filmu producentów, a potem przejęcie studia Fox przez Disneya. Latem 2019 mówiło się jednak, że Disney przeprowadza pokazy testowe wersji zbliżonej do tego, co planował reżyser Josh Boone – oczywiście z wyjątkiem nawiązań do już nieaktualnego uniwersum X-Men studia Fox. Boone potwierdził nawet, że właśnie ta wersja trafi do kin. Plany pokrzyżował oczywiście koronawirus. Kolejnym pomysłem było umieszczenie filmu w ofercie Amazon Prime Video. Ale i ten plan został pogrzebany z powodów prawnych.Być może najświeższa decyzja odwróci pecha krążącego nad filmem.W obsadzie filmu są Anya Taylor-Joy