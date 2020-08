"Nowi Mutanci" w kinach od 26 sierpnia. Zobaczcie nowy plakat

26 sierpnia do polskich kin (w wersji z napisami bądź dubbingiem) trafi wyczekiwana od dawna ekranizacja komiksu " Nowi Mutanci ". Poniżej prezentujemy oficjalny plakat filmu.Rahne Sinclair ( Maisie Williams ), Illyana Rasputin ( Anya Taylor-Joy ), Sam Guthrie ( Charlie Heaton ) i Roberto da Costa ( Henry Zaga ) to czwórka nastoletnich mutantów przetrzymywanych pod obserwacją psychiatryczną w odizolowanym od świata szpitalu. Dr Cecilia Reyes ( Alice Braga ) uważa, że stanowią oni zagrożenie tak dla siebie, jak i dla całego społeczeństwa. Dlatego bacznie ich pilnuje, a jednocześnie stara się ich nauczyć panowania nad swoimi mocami. Kiedy do pozostałych pensjonariuszy dołącza Danielle "Dani" Moonstar ( Blu Hunt ), zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Pacjentów nawiedzają halucynacje i wspomnienia dawnych doznań, a ich nowe mutancie zdolności – podobnie jak przyjaźń – zostaną poddane próbie w walce o przetrwanie.Film wyreżyserował Josh Boone (" Gwiazd naszych wina ").