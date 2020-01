"Nowi mutanci" będą zgodni z oryginalną wizją reżysera

Wszystko wskazuje na to, że po czasie spędzonym w stanie zawieszenia, filmujrzy wreszcie światło dzienne (premiera 3 kwietnia). Co więcej, wygląda na to, że ostateczna wersja nie będzie jakimś przemontowanym studyjnym kompromisem.Przypomnijmy: film miał początkowo trafić do kin w 2018 roku, ale przeszkodziły temu dokrętki zaplanowane przez niezadowolonych z filmu producentów, a potem przejęcie studia Fox przez Disneya. Latem 2019 mówiło się jednak, że Disney przeprowadza pokazy testowe wersji zbliżonej do tego, co planował reżyser Josh Boone - oczywiście z wyjątkiem nawiązań do już nieaktualnego uniwersum X-Men studia Fox. Boone potwierdził właśnie, że ta wersja trafi do kin.Twórca niedawno zapowiedział na Instagramie, że 6 stycznia możemy spodziewać się premiery nowego zwiastuna filmu. Jeden z fanów zapytał go na portalu, czy będzie to "oryginalna wersja, którą nakręcił". Boone odpowiedział, że w przeciwnym wypadku nie promowałby filmu osobiście.Lata temu reżyser zapowiadał, że film będzie bliższy horrorowi niż typowemu filmowi o przygodach X-Men i powoływał się na inspirację komiksowym klasykiem Billa Sienkiewicza . Wygląda na to, że w kinach zobaczymy wersję bliską jego oryginalnej wizji.W obsadzie filmu są Anya Taylor-Joy