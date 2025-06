Box Office Świat: Dobrze wytresowany smok zarabia miliony

Zwiastun filmu "Jak wytresować smoka"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Jednak patrząc na liczby podawane w amerykańskich mediach, można odnieść mylne wrażenie co do skali sukcesu filmu. Jako wynik otwarcia pada bowiem kwota 114,1 mln dolarów. W rzeczywistości jest to jednak suma, jaką film uzbierał w ciągu 10 dniu. Uwzględnia bowiem wynik z ubiegłotygodniowego otwarcia w Korei Południowej oraz z licznych pokazów przedpremierowych, które miały miejsce niemal na całym globie.W rzeczywistości szacujemy, że w miniony weekendzarobił w okolicach, co rzecz jasna i tak wystarcza, by bez większych problemów zająć pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Film wszędzie zbiera bardzo dobre opinie wśród widzów, spodziewamy się więc w kolejnych tygodniach relatywnie małych spadków.Na razie najlepsze wynikizaliczyło w: Meksyku (14 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (11,4 mln), Chinach (11,1 mln), Brazylii (7,8 mln) oraz Korei Południowej (7,4 mln).Sukces DreamWorks Animation nie miał jednak większego wpływu na drugi aktorski film inspirowany animacją.spadło zaledwie na drugą lokatę zarabiając mocneTym samym zagraniczne filmy disnejowskiej produkcji są już o krok od osiągnięcia pół miliarda dolarów wpływów (obecnie 492 miliony). Globalnie za chwilę padnie bariera 900 milionów dolarów.Kolejne kamienie milowe zalicza też. Globalnie padła właśnie granica 500 milionów dolarów. Weekendowe wpływy wciąż są solidne i wyniosły. I gdyby nie rozdęty do nieprzyzwoitych rozmiarów budżet, twórcy mogliby świętować sukces, bo ludzie ewidentnie chcą ten film oglądać.Udany weekend ma też na koncie. Film niewiele stracił w porównaniu do weekendu otwarcia i zarobił kolejne. Niestety obraz startował z dość niskiego poziomu, więc ostatecznie hitem nie będzie, chyba że kolejne weekendy upłyną pod znakiem minimalnych spadków. Aktualnie na koncie produkcji jest 49,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 91,5 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka najnowszy hit z Indii -. Obraz w czasie drugiego weekendu zdołał jeszcze zarobić. Łącznie daje to 25,9 mln dolarów.