"Pełzaki" zmierzają do kin. Aktorski film w drodze

Pełzaki zmierzają do kin. Co wiemy o filmie inspirowanym popularną animacją?

O czym opowiadają "Pełzaki"? Przypominamy czołówkę animacji

Szczegóły fabuły ani data premiery filmowej wersji " Pełzaków " nie są na razie znane. Za sterami projektu, zapowiadanego jako połączenie aktorstwa z animacją CGI, stanie Jason Moore (" Pitch Perfect "). Scenariusz napisali Mikey Day Streeter Seidell , którzy pracowali już razem przy komedii " Nareszcie sam w domu ". Wśród producentów znaleźli się m.in. Arlene Klasky Gábor Csupó , czyli twórcy serialowego oryginału. Pełzaki " zadebiutowały na antenie Nicklleodeon w 1991 roku. Na przestrzeni lat serial został nagrodzony sześcioma Sterowcami dla ulubionej kreskówki w organizowanym przez stację plebiscycie Kids Choice. Przypominamy czołówkę:Dorośli często zachowują się jak małe dzieci – niczego tak naprawdę nie rozumieją. Ale każdy Wam powie, że TE maluchy naprawdę znają się na rzeczy: to roczny Tommy Pickles i jego spółka. Do najlepszych przyjaciół Tommy'ego należą: przejmujący się wszystkim, bojący dudek Chuckie Finister oraz uwielbiające robaki, błoto i najdziksze przygody bliźniaki Phill i Lil. Dla nich każdy dzień to przygoda, zwłaszcza, kiedy w pobliżu jest trzyletnia Andżelika – kuzynka Tommy'ego. A kiedy robi się gorąco pomimo wieku Pełzaki świetnie dają sobie radę z największymi wyzwaniami.