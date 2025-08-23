"Grzech pierworodny" i "Zmartwychwstanie" - jeden z seriali o Dexterze skasowany

Mamy złą i dobrą wiadomość dla fanów "Dextera". Zła jest taka, że nowe szefostwo stacji Showtime skasowało po pierwszym sezonie będący prequelem cyklu serial "Dexter: Grzech pierworodny". Jednocześnie ujawniono, iż szanse na kontynuację ma "Dexter: Zmartwychwstanie" z Michaelem C. Hallem powracającym w tytułowej roli.
"Zmartwychwstanie" vs "Grzech pierworodny
Showtime zrezygnował z kontynuacji "Grzechu pierworodnego
" głównie z powodów logistycznych i strategicznych. Choć poprzednie kierownictwo zapowiadało drugi sezon prequela, prace nad scenariuszami nigdy realnie nie ruszyły, a daty produkcji nie zostały ustalone. Odpowiedzialny za całą serię showrunner Clyde Phillips
przekierował zespół scenarzystów do pracy przy "Zmartwychwstaniu
", które otrzymało priorytet jako bezpośrednia kontynuacja "Dextera: Nowej krwi
". W rezultacie nowe odcinki prequela, już wcześniej zawieszone, zostały ostatecznie anulowane, zwłaszcza iż nowe władze wytwórni Paramount, do której należy Showtime, ograniczają liczbę oryginalnych produkcji stacji i skupiają się na najmocniejszych tytułach.
Decydującym czynnikiem był także odbiór obu seriali. "Zmartwychwstanie
" już na starcie przyciągnęło większą widownię niż "Grzech pierworodny
". Kierownictwo uznało, że to właśnie dalsze losy Dextera granego przez Michaela C. Halla
są fundamentem długowieczności całej marki. Prequele, które były częścią wcześniejszej strategii rozbudowy uniwersum, po zmianach kadrowych straciły znaczenie, a priorytetem stało się utrzymanie i rozwój głównej linii fabularnej, dającej lepsze wyniki oglądalności i silniejsze przywiązanie widzów.
Akcja "Grzechu pierworodnego
" rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Śledzimy losy młodego Dextera (Patrick Gibson
) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego (Christian Slater), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.
Tegoroczny "Dexter: Zmartwychwstanie
" zaczyna się kilka tygodni po zakończeniu "Dextera: Nowej krwi
". Tytułowy bohater (w tej roli ponownie Michael C. Hall
) został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott
) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas
) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.
Zwiastun serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"