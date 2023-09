"Percy Jackson i bogowie olimpijscy": Disney+ prezentuje nowy zwiastun serialu

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - zwiastun serialu

O serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

to adaptacja bestsellerowego cyklu książek Ricka Riordana . Opowiadają one historię tytułowego 12-latka - syna Posejdona i współczesnego półboga - który próbuje pogodzić się ze świeżo odkrytymi nadprzyrodzonymi mocami i faktem, że bóg Zeus oskarżył go o kradzież swojego pioruna. Teraz Percy musi przemierzyć Amerykę, by go odnaleźć i zwrócić na Olimp.Scenariusz serialu napisali Riordan oraz Jonathan E. Steinberg (" Piraci "). Pilotowy odcinek wyreżyserował James Bobin (" Dora i Miasto Złota ", " Muppety "). W obsadzie znaleźli się także m.in.zadebiutuje na Disney+ 20 grudnia. Platforma już zamówiła drugi sezon.