"Piekielna głębia 3" już na DVD!

Trzecia część kultowej serii o genetycznie zmodyfikowanych drapieżnikach z głębin oceanu – " Piekielna głębia 3 " to pozycja obowiązkowa dla fanów filmów katastroficznych i sensacyjnych. Film dostępny wyłącznie na DVD od 12 sierpnia. Przygotuj się na powrót do głębi tak piekielnej, jak nigdy dotąd!Trzecia część fabularnej serii " Piekielna głębia ". Na wyspie Little Happy dr Emma Collins i jej zespół monitorują szkółkę morską, w której rozmnażają się żarłacze białe. Sielankowa egzystencja wioski zostaje przerwana, gdy były chłopak Emmy przybywa w poszukiwaniu trzech morderczych rekinów, których matka, Bella, została genetycznie zmodyfikowana, aby być bardzo inteligentną... i niebezpieczną istotą. Potomstwo Belli odziedziczyło geny zabójców i jeśli zdoła przekazać je dalej, życie, jakie znamy, może skończyć się bezpowrotnie.Gwiazdą " Piekielnej głębi 3 " jest Tania Raymonde (serial " Zagubieni ") wcielająca się w postać Emmy Collins, biolożki morskiej, która stara się uczynić świat lepszym miejscem. Rolę Richarda Lowella odgrywa Nathaniel Buzolic (" Przełęcz ocalonych "), portretując byłego chłopaka głównej bohaterki, który wybrał pieniądze zamiast etyki. W pozostałych rolach zobaczymy Emersona Brooksa (" MacGyver "), Brena Fostera ("Ostatni statek") i japońską gwiazdę, Reinę Aoi jako Miyę, stażystkę, która jest częścią małego zespołu badawczego Emmy, stacjonującego na Kanale Mozambickim.– "Piekielna głębia 3": Walka na śmierć i życie– Tonąca scenografia i rekiny: Jak powstawała "Piekielna głębia 3"