Newsy Filmy Terence Stamp nie żyje. Gwiazdor "Kolekcjonera" i "Supermana II" miał 87 lat
Filmy

Terence Stamp nie żyje. Gwiazdor "Kolekcjonera" i "Supermana II" miał 87 lat

Reuters / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Terence+Stamp+nie+%C5%BCyje.+Gwiazdor+%22Kolekcjonera%22+i+%22Supermana+II%22+mia%C5%82+87+lat-162492
Terence Stamp nie żyje. Gwiazdor &quot;Kolekcjonera&quot; i &quot;Supermana II&quot; miał 87 lat
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
W niedzielę w wieku 87 lat zmarł Terence Stamp - wybitny brytyjski aktor znany z ról m.in. w takich filmach jak "Kolekcjoner", "Teoremat", "Superman" oraz "Priscilla, królowa pustyni". O śmierci artysty poinformowała agencja Reutersa.

Pozostawił po sobie niezwykły dorobek - zarówno jako aktor, jak i pisarz - który jeszcze przez długie lata będzie inspirować i poruszać ludzi - napisała rodzina aktora w oficjalnym oświadczeniu.

Terence Stamp: najważniejsze role



Stamp urodził się 28 lipca 1938 roku w londyńskim Stepney.  Studiował aktorstwo w Webber Douglas Academy. Na ekranie zadebiutował w 1962 roku rolą w adaptacji powieści Hermana Melville’a "Billy Budd", za którą otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Jego występ w dramacie Williama Wylera "Kolekcjoner" (1965) przyniósł mu z kolei nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes. Jeszcze w tej samej dekadzie zagrał u takich mistrzów jak John Schlesinger ("Z dala od zgiełku"), Ken Loach ("Czekając na życie"), Federico Fellini ("Historie niesamowite"), a także Pier Paolo Pasolini ("Teoremat").

"Kolekcjoner"

W świadomości masowej widowni Stamp zapisał się jako złowieszczy generał Zod z filmów o Supermanie. W latach 80. i 90. wystąpił m.in. w "Wall Street" Olivera Stone’a, "Młodych strzelbach" oraz kultowym australijskim filmie "Priscilla, królowa pustyni" (1994), w którym wcielił się w postać transpłciowej kobiety.

Uznanie krytyki przyniosła mu również rola w filmie Stevena Soderbergha "Angol" (1999) - zagrał w nim byłego więźnia, który przyjeżdża do Ameryki, aby pomścić śmierć córki. W tym samym roku Stamp pojawił się w widowisku "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo" jako kanclerz Valorum, a także w komedii "Wielka heca Bowfingera".

"Superman II"

Dalsza kariera i ostatnie występy



W kolejnych latach wystąpił m.in. w takich produkcjach jak "Wanted - Ścigani", "Walkiria", "Jestem na tak", "Władcy umysłów" oraz "Osobliwy dom pani Peregrine". Jego ostatnia rola na wielkim ekranie to występ w horrorze "Ostatniej nocy w Soho" z 2021 roku. 

Stamp był również uznanym pisarzem. Opublikował trzy tomy wspomnień, powieść zatytułowaną "The Night" oraz książkę kucharską stworzoną do spółki z Elizabeth Buxton.

W latach 2002-2008 był żonaty z Elizabeth O’Rourke. Jednym z jego najbliższych przyjaciół był Michael Caine, z którym w latach 60. wynajmowali na spółkę dom. To dzięki jego namowom przyszły gwiazdor "Dorwać Cartera" przyjął rolę w "Alfiem", który otworzyła mu drogę do wielkiej kariery.  

Zwiastun filmu "Ostatniej nocy w Soho"

Powiązane artykuły Terence Stamp

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Gal Gadot o "Śnieżce": To rozczarowujące. W tle izraelskie ludobójstwo

71 komentarzy
Filmy

Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Już wiadomo!

26 komentarzy
Filmy Box office

Ile zarobi na otwarcie "Obecność 4"? Są pierwsze prognozy

14 komentarzy
Filmy

Kolejny "Superman" szybciej niż planowano. Kiedy trafi do kin?

36 komentarzy
Filmy

Dwaj najlepsi reżyserzy według Quentina Tarantino to...

73 komentarze
Rankingi Filmy

Te filmy kosztowały grosze, a zarobiły miliony

24 komentarze
Filmy

Tarantino: Kto chciałby oglądać film o cholernym krytyku filmowym?

27 komentarzy