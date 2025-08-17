Terence Stamp nie żyje. Gwiazdor "Kolekcjonera" i "Supermana II" miał 87 lat

W niedzielę w wieku 87 lat zmarł Terence Stamp - wybitny brytyjski aktor znany z ról m.in. w takich filmach jak "Kolekcjoner", "Teoremat", "Superman" oraz "Priscilla, królowa pustyni". O śmierci artysty poinformowała agencja Reutersa. Pozostawił po sobie niezwykły dorobek - zarówno jako aktor, jak i pisarz - który jeszcze przez długie lata będzie inspirować i poruszać ludzi
- napisała rodzina aktora w oficjalnym oświadczeniu.
Terence Stamp: najważniejsze role Stamp
urodził się 28 lipca 1938 roku w londyńskim Stepney. Studiował aktorstwo w Webber Douglas Academy. Na ekranie zadebiutował w 1962 roku rolą w adaptacji powieści Hermana Melville’a "Billy Budd
", za którą otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Jego występ w dramacie Williama Wylera
"Kolekcjoner
" (1965) przyniósł mu z kolei nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes. Jeszcze w tej samej dekadzie zagrał u takich mistrzów jak John Schlesinger
("Z dala od zgiełku
"), Ken Loach
("Czekając na życie
"), Federico Fellini
("Historie niesamowite
"), a także Pier Paolo Pasolini
("Teoremat
").
"Kolekcjoner"
W świadomości masowej widowni Stamp
zapisał się jako złowieszczy generał Zod
z filmów o Supermanie
. W latach 80. i 90. wystąpił m.in. w "Wall Street
" Olivera Stone’a
, "Młodych strzelbach
" oraz kultowym australijskim filmie "Priscilla, królowa pustyni
" (1994), w którym wcielił się w postać transpłciowej kobiety.
Uznanie krytyki przyniosła mu również rola w filmie Stevena Soderbergha
"Angol
" (1999) - zagrał w nim byłego więźnia, który przyjeżdża do Ameryki, aby pomścić śmierć córki. W tym samym roku Stamp pojawił się w widowisku "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo
" jako kanclerz Valorum, a także w komedii "Wielka heca Bowfingera
".
"Superman II"
Dalsza kariera i ostatnie występy
W kolejnych latach wystąpił m.in. w takich produkcjach jak "Wanted - Ścigani
", "Walkiria
", "Jestem na tak
", "Władcy umysłów
" oraz "Osobliwy dom pani Peregrine
". Jego ostatnia rola na wielkim ekranie to występ w horrorze "Ostatniej nocy w Soho
" z 2021 roku. Stamp
był również uznanym pisarzem. Opublikował trzy tomy wspomnień, powieść zatytułowaną "The Night" oraz książkę kucharską stworzoną do spółki z Elizabeth Buxton.
W latach 2002-2008 był żonaty z Elizabeth O’Rourke. Jednym z jego najbliższych przyjaciół był Michael Caine
, z którym w latach 60. wynajmowali na spółkę dom. To dzięki jego namowom przyszły gwiazdor "Dorwać Cartera
" przyjął rolę w "Alfiem
", który otworzyła mu drogę do wielkiej kariery.
