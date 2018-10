"Porwani" – nowy serial od 11 października na antenie TVN7

Już od 11 października nowy serialna antenie TVN7. To niesamowita historia, oparta na bestsellerowej powieści autorstwa Chelsea Cain – "One kick". Główna bohaterka, Kit "Kick" Lannigan, jako dziecko została porwana i przez 5 lat przetrzymywana przez swojego porywacza. Czy bolesne doświadczenia z przeszłości pomogą głównej bohaterce w rozwiązywaniu spraw innych zagadkowych zaginięć i porwań? Serial– po raz pierwszy w polskiej telewizji – od 11 października w TVN7.to historia uprowadzonej w dzieciństwie Kit "Kick" Lannigan ( Leven Rambin ), która zostaje uratowana przez agenta FBI Franka Novaka ( Chris Noth ). Te traumatyczne wydarzenia sprawiają, że Frank, pomimo upływu lat, wciąż odgrywa ważną rolę w życiu "Kick". Dlatego kiedy dowiaduje się, że ma stworzyć specjalną grupę zadaniową do spraw porwań, namawia "Kick" do współpracy. Frank jest przekonany, że trudne doświadczenia Kit z przeszłości pomogą jej lepiej zrozumieć motywy porywaczy i pomóc w odnalezieniu zaginionych osób. Sytuacja komplikuje się, kiedy okazuje się, że do rozwiązania jednej ze spraw, "Kick" musi stawić czoła demonom z przeszłości i stanąć oko w oko ze swoim oprawcą.