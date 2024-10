"Potwór z Czarnej Laguny" nadchodzi. James Wan wybrał scenarzystę

Getty Images © Albert L. Ortega



Nowy "Potwór z Czarnej Laguny". Co wiemy o projekcie?Film będzie remakiem kultowej produkcji studia Universal "Potwór z Czarnej Laguny". James Wan i jego Atomic Monster zajmie się produkcją filmu.Biorąc pod uwagę fakt, że scenarzysta został dopiero wybrany, nie wiemy nic o fabule. Plan Wana jest jednak taki, by uwspółcześnić historię i opowiedzieć ją w wiarygodny i realistyczny sposób.Oryginał opowiadał o członkach naukowej ekspedycji badającej niezgłębione rejony południowoamerykańskiej dżungli, którzy trafiają na ślad dziwnej, człekokształtnej, wodnej istoty. Kiedy docierają do legendarnego miejsca zwanego Czarną Laguną, muszą stawić czoła tajemniczemu stworzeniu: tytułowy potwór to pół-człowiek, pół-ryba - relikt ślepej uliczki ewolucji. Sean Tretta w ostatnich latach pracował głównie przy serialach. Ma na swoim koncie scenariusze do takich tytułów jak: " 12 małp" , " Mayans M.C. " i " Star Trek: Picard ".