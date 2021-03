"Pozwól mi wejść": Serialowa wersja jednak powstanie

Getty Images © Ed Herrera



Stacja Showtime dała zielone światło realizacji odcinka pilotowego serialu "Let the Right One In". W jednej z głównych ról wystąpi Demián Bichir (" The Grudge: Klątwa ").Inspiracją dla serialu jest książka Johna Ajvide'a Lindqvista z 2004 roku oraz jej ekranizacja z 2008 roku znana w Polsce pod tytułem " Pozwól mi wejść ". Obraz doczekał się dwa lata później amerykańskiego remake'u Pomysł na serialową wersję nie jest nowym. W 2015 roku prace nad nim prowadziła stacja A&E. Rok później projekt został przejęty przez kanał TNT. Wtedy również zlecono realizację odcinka pilotowego. Dobrano nawet obsadę, ale zdjęcia nigdy się nie odbyły.Serial będzie historią Marka ( Bichir ) i jego córki. Ich życie nieodwracalnie zmieniło się 10 lat wcześniej, kiedy dziewczynka została przemieniona w wampira. Teraz na zawsze uwięziona jest w ciele 12-latki i pędzi skryty żywot wychodząc na dwór jedynie nocą. Tymczasem ojciec robi wszystko, by zapewnić jej ludzką krew, ale tylko tyle, by zapewnić jej przetrwanie.Twórcą nowej serialowej wersji jest Andrew Hinderaker (" Rozłąka "). Funkcję showrunnera objął Seith Mann (" Dexter ", " Szpital New Amsterdam "), który również wyreżyseruje odcinek pilotowy.