"Czarny telefon 2" - aktor z "Nienawistnej ósemki" Quentina Tarantino dołącza do obsady

"Czarny telefon 2" - co wiemy?

"Czarny telefon" - o czym opowiadała pierwsza część?

Zobaczcie zwiastun filmu "Czarny telefon"

Zarówno fabuła, jak i szczegóły na temat roli, w którą wcieli się Bichir , są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że do " Czarnego telefonu " powrócą aktorzy z pierwszej części, włączając w to Ethana Hawke'a Miguela Morę . Na krześle reżysera po raz kolejny zasiądzie Scott Derrickson , a także będzie współodpowiedzialny za scenariusz kontynuacji wraz z C. Robertem Cargillem . To pierwszy raz, gdy reżyser decyduje się wrócić do swojego starego filmu - jak dotąd jedyny sequel w karierze Derricksona to jego debiut, " Hellraiser: Wrota piekieł " z 2000 roku.Premiera planowana jest na 17 października 2025 roku. Obok Derricksona Jasona Bluma z Blumhouse, funkcję producenta będzie pełnił Joe Hill ; autor opowiadania, na podstawie którego powstał pierwszy film.Jak już wspomnieliśmy, film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla pod tym samym tytułem. Opowiadanie pochodzi ze zbioru opowiadań "Upiory XX wieku". Nieśmiały, ale sprytny 13-letni Finney Shaw zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdają. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu.Co ciekawe, pierwszy " Czarny telefon " w 2021 roku zarobił ponad 161 milionów dolarów na całym świecie, stając się cichym hitem kinowym w czasie powrotu do kin w trakcie epidemii koronawirusa. Z budżetem oscylującym wokół 16 milionów dolarów, okazał się świetną inwestycją - realizacja sequela tak dobrze zarabiającego filmu wydaje się więc oczekiwanym krokiem ze strony producentów.